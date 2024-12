Odontólogos de Sermade subrayan la importancia de cuidar la boca antes y después de las fiestas

(Información remitida por la empresa firmante)

Los expertos comparten claves para mantener una sonrisa sana tras la Navidad y alertan sobre el cuidado especial que necesitan mayores y personas dependientes

Madrid, 23 de diciembre de 2024.- La Navidad es época de celebraciones, encuentros familiares, y deliciosa gastronomía, pero también puede ser un periodo de descuidos en el cuidado de la salud bucodental. Entre los dulces navideños, los excesos en las comidas y el cambio de rutinas, la boca puede sufrir más de lo que se piensa.



Por ello, desde la clínica odontológica Sermade (www.sermade.es) especializada en personas mayores y dependientes, destaca la importancia de realizar una revisión dental antes o después de las fiestas, una acción clave para prevenir problemas mayores y empezar el año con una sonrisa saludable.



1. La época navideña y sus riesgos para la salud dental

Durante la Navidad, el estilo de vida cambia, se comen más dulces, se beben más bebidas azucaradas o alcohólicas, descuidando en ocasiones la rutina de higiene bucodental. Estos factores pueden generar:



1. Incremento de caries: Los dulces típicos como turrones, mazapanes y polvorones son ricos en azúcares que, si no se eliminan adecuadamente, pueden alimentar las bacterias que producen ácidos y atacan el esmalte dental.



2. Sensibilidad dental: Los cambios bruscos de temperatura en las comidas y bebidas (como alternar entre un plato caliente y un helado) pueden agravar la sensibilidad dental.



3. Inflamación de encías: El exceso de alimentos ricos en carbohidratos y azúcares también afecta la salud gingival, provocando inflamación o incluso gingivitis.



4. Desgaste dental: En estas fechas se suele abusar de alimentos duros, como frutos secos o cáscaras, lo que puede generar microfracturas o desgaste excesivo.



2. Beneficios de una revisión dental Pre o Post-Navidad

Realizar una revisión dental antes o después de las fiestas es una medida preventiva esencial. Esta acción no solo evita problemas mayores, sino que también, garantiza que se puede disfrutar de las celebraciones sin molestias ni preocupaciones. Entre los beneficios destacan:



1. Detección temprana de problemas: Una revisión permite identificar caries, desgaste dental o inflamaciones en su etapa inicial, facilitando tratamientos menos invasivos.



2. Limpieza profesional: Eliminar la placa bacteriana y el sarro acumulado es fundamental para evitar futuras complicaciones.



3. Consejos personalizados: Los odontólogos pueden ofrecer pautas adaptadas a nuestras necesidades para mantener la salud bucodental durante las fiestas.



4. Inicio del año con una sonrisa saludable: Comenzar el nuevo año con una boca sana mejora la salud física y su bienestar emocional.



3. Consejos de los odontólogos para una boca sana en Navidad

Desde Sermade, entienden que la Navidad es un momento para disfrutar, pero también es importante cuidar la salud dental. Por ello, comparten estos consejos prácticos:



1. Mantener la rutina de higiene bucal: Aunque las rutinas cambien, dedicar tiempo al cepillado de los dientes al menos dos veces al día y utilizar hilo dental. No olvidar complementar con un colutorio adecuado.



2. Moderar el consumo de dulces: Intentar elegir opciones con menos azúcar y, si se consumen alimentos pegajosos como turrones, enjuagarse la boca inmediatamente después.



3. Hidratación: Beber agua ayuda a limpiar los restos de alimentos y a neutralizar los ácidos que pueden dañar el esmalte dental.



4. Evitar utilizar los dientes como herramienta: No abrir botellas ni paquetes con los dientes, ya que se podrían fracturar.



5. Programar una revisión dental: No dejar pasar el tiempo y agendar una cita antes o después de las fiestas para asegurarse de que todo está en orden.



4. La saludbucodental y su impacto en el bienestar general

Cuidar la boca no solo previene problemas locales, también contribuye al bienestar general. Enfermedades como la gingivitis o la periodontitis se han relacionado con condiciones sistémicas como:



1. Enfermedades cardiovasculares: Las bacterias presentes en las encías inflamadas pueden ingresar al torrente sanguíneo y afectar el corazón.



2. Diabetes: Una mala salud bucodental puede dificultar el control de los niveles de glucosa en sangre.



3. Problemas respiratorios: Las bacterias orales también pueden alcanzar los pulmones, causando infecciones.



Una revisión dental antes o después de las fiestas es una inversión en la salud y bienestar.







