Las ofertas de ALDI permiten ahorrar hasta 33 euros en la compra semanal

ALDI - ALDI

(Información remitida por la empresa firmante)

? La compañía ha ofrecido más de 2.332 promociones en el último año, de las cuales más de 800 corresponden a productos frescos

? Los productos en promoción han contado con un descuento medio del 19%

? En el último año, los precios de ALDI se han mantenido de forma constante por debajo de la media del sector, liderando la contención de precios

Sant Cugat del Vallès, 19 de octubre de 2026. – Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, ALDI ha ofrecido 2.332 promociones a nivel nacional. Solo con estas ofertas la compañía permite a las familias ahorrar hasta 33 euros a la semana en su compra habitual.

Durante este periodo, los productos incluidos en promoción han contado con un descuento medio del 19%. Estas promociones se aplican cada semana a productos de diferentes categorías e incluyen opciones de marca propia, marca de fabricante y frescos.

Los frescos son una categoría clave en la compra de muchas familias. En el último año, ALDI ha aplicado más de 800 promociones, como son la fruta y verdura, carne, pescado y pan. Además, el precio medio que pagan los clientes de ALDI por su surtido de estos productos es un 14,5% inferior al del resto del sector, según datos de Worldpanel by Numerator.

La marca propia impulsa el ahorro en ALDI

Estas promociones se suman a otras medidas de ALDI con el objetivo de facilitar el ahorro en distintos momentos de la compra y ofrecer descuentos de forma regular.

Una de las principales claves de este modelo es la marca propia, que representa 9 de cada 10 productos del surtido de ALDI y permite a la compañía mantener una oferta de calidad al precio más bajo posible para las familias. De hecho, mientras el precio medio de las marcas de distribución en el mercado ha registrado una variación del 1,9%, los clientes de ALDI han pagado de media un 2% menos por los productos de marca propia de la compañía.

Además, ALDI ha liderado la contención de precios en el último año frente al conjunto del mercado. Según los últimos datos de Worldpanel by Numerator, desde agosto de 2025 la compañía se ha situado de forma constante como el supermercado que más ha contenido el precio medio de su surtido, sin contar los productos frescos, llegando a registrar diferencias de hasta 2,5 puntos respecto al mercado en algunos momentos del año.

____________________

FAQS

? ¿Cuántas promociones ha ofrecido ALDI en el último año? Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, ALDI ha ofrecido 2.332 promociones a nivel nacional.

? ¿Cuánto pueden ahorrar las familias con estas promociones? Las ofertas semanales de ALDI permiten a las familias ahorrar hasta 33 euros a la semana en su compra habitual.

? ¿Cuál es el descuento medio de las promociones? Los productos incluidos en promoción han contado con un descuento medio del 19% durante el último año.

? ¿Qué tipo de descuentos aplica ALDI? La mayoría son descuentos directos sobre el precio. En concreto, 9 de cada 10 promociones analizadas utilizan esta fórmula.

? ¿Qué peso tienen los frescos en las promociones? En el último año, ALDI ha aplicado más de 800 promociones en productos frescos, entre fruta y verdura, carne, pescado y pan.

? ¿Cómo evolucionan los precios de ALDI frente al conjunto del sector? ALDI es una de las pocas cadenas de supermercados que ha bajado sus precios durante el último año. Además, según los datos publicados en septiembre de 2026 por la OCU sobre el supermercado más barato, ALDI es la enseña que más reduce sus precios en la cesta fresca, con una reducción del -2,9%, frente a las subidas registradas en el conjunto del mercado. Un resultado que refleja el esfuerzo de la compañía por ayudar a las familias a ahorrar. Más información: [Estudio de la OCU].

Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 90.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Para más información: www.aldi.es

Contacto para medios de comunicación:

Sara Gómez / Martina Serra

Teléfonos 915 63 77 22 / 932 172 217 - aldi@llyc.global