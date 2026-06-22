Ofiprix diseña el futuro del trabajo en casa a través de la ergonomía que cuida la salud y el ánimo - Ofiprix

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de junio de 2026.- El entorno donde se desarrollan las tareas profesionales influye directamente en la respuesta física y mental de las personas. Pasar horas frente a la pantalla en un asiento inadecuado no solo genera fatiga muscular, sino que deteriora el estado de ánimo y disminuye la concentración. La firma Ofiprix, especialista en la conceptualización de espacios profesionales, aborda esta realidad transformando la sillería doméstica en una herramienta de bienestar absoluto.

Innovación global para el cuidado diario

Durante sus primeros años, La empresa de mobiliario Ofiprix diversificó su producción hacia la ergonomía y soluciones de insonorización acústica, integrando tecnologías de planificación de espacios en su modelo de gestión.

A partir de la década de 2000, la compañía inició un proceso de expansión territorial en España a través de centros propios de distribución. Posteriormente, extendió su red comercial hacia mercados europeos y otros países, operando actualmente en más de 40 estados bajo un modelo de exportación directa.

La capacidad de respuesta de la compañía se fundamenta en un sólido tejido de investigación y desarrollo. Este esfuerzo constante se traduce en más de 165 patentes vigentes, un aval tecnológico que garantiza que cada pieza responde con precisión científica a los movimientos corporales.

Soluciones específicas en sillas para teletrabajar

La optimización del puesto de trabajo en el hogar requiere una adaptación a las necesidades particulares de cada usuario y espacio. Dentro de las alternativas especializadas de la marca, destacan cinco planteamientos ergonómicos diferenciados:

Silla Kendo: Una opción idónea para entornos residenciales gracias a su estética limpia, la cual incorpora un mecanismo de reclinación bloqueable y brazos regulables terminados en poliuretano flexible.

Silla Tekno: Diseñada con un reposacabezas versátil y un respaldo inteligente que emula de forma dinámica la flexión dorsal, minimizando así la tensión en la zona lumbar.

Silla Spine: Propuesta de vanguardia que destaca por su estructura de movimientos independientes, estabilizando la espalda en cualquier posición.

Silla Jaguar: Un sillón directivo de alto confort, dotado de un respaldo alto y flexible con protección cervical integrada.

Silla Vanity: Combina la solidez técnica de sus componentes con una línea estética elegante y contemporánea, ideal para integrarse en la decoración de la vivienda.

Establecer un espacio seguro y saludable en casa es posible al seleccionar elementos que respeten la fisonomía humana, asegurando que el rendimiento diario conviva en perfecta armonía con la salud física y emocional.



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