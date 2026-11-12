OFS Escuela de Oficios lanza un ciclo de jornadas mensuales para conectar al sector de los oficios técnicos

OFS, Escuela de Oficios - OFS Escuela

(Información remitida por la empresa firmante)

Cada mes reunirá a empresas, profesionales, técnicos, laboratorios, asociaciones, instituciones y alumnado para generar sinergias y alianzas que ayuden a nutrir de profesionales cualificados un sector que los necesita

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- OFS Escuela de Oficios pone en marcha un ciclo estable de jornadas: un encuentro al mes, online, gratuito y abierto, que sienta en una misma conversación a quienes intervienen en los oficios técnicos. Ante la falta de profesionales cualificados y un cambio normativo y tecnológico que exige respuestas compartidas, OFS refuerza así su papel como nexo de unión del sector: conectar a empresas y profesionales e impulsar colaboraciones.



Un punto de encuentro para todo el sector

Mejorar los oficios no depende de un solo actor. Las empresas necesitan perfiles que no encuentran; los profesionales, actualizarse ante normas y tecnologías cambiantes; los laboratorios detectan a diario dónde fallan las instalaciones; asociaciones e instituciones definen la regulación y las políticas de formación y empleo; y el alumnado necesita saber qué se le va a pedir. Conectados, todos ganan capacidad para formar, incorporar y retener talento.



Las jornadas no son un evento aislado, sino una línea de trabajo estable. La primera, que cruza la visión de la instalación y la del laboratorio, ilustra el modelo que se repetirá cada mes con distintos perfiles:



• Profesionales en activo: instaladores, mantenedores, ingenieros y técnicos que cuentan cómo se vive el tema en obra.



• Empresas colaboradoras: fabricantes, instaladoras, mantenedoras y empresas de servicios, que hablan de las tecnologías que incorporan y los perfiles que necesitan.



• Laboratorios, consultoras y entidades técnicas: quienes miden, analizan, certifican y detectan fallos.



• Asociaciones sectoriales, instituciones y administración: normativa, requisitos de habilitación y políticas de formación y empleo.



• Alumnado e interesados: quienes se forman, se reciclan o piensan dar el salto a un oficio.



Cada sesión trata un tema con formato fijo: exposición desde la experiencia directa, casos reales con fotos y datos de campo, conversación sobre los perfiles que busca el mercado y las oportunidades para quien se forma, y preguntas en directo.



Por qué ahora: un sector que necesita profesionales y se transforma

El sector sufre una falta estructural de profesionales y un cambio normativo que modifica qué se instala, cómo y con qué acreditación.



• Falta de manos cualificadas. Según datos de agosto de 2026, la construcción acumula unas 95.000 vacantes en carpintería, electricidad y fontanería. Las patronales estiman que faltan cerca de 70.000 electricistas y que al menos un 30 % de los instaladores en activo se jubilará en la próxima década (El Español). En fontanería, el déficit ronda los 25.000 profesionales (Qué!).



• Una normativa que cambia el trabajo. Destacan la Directiva (UE) 2024/1275 de eficiencia energética de los edificios (GBCE), el Reglamento (UE) 2024/573 de gases fluorados, que restringe refrigerantes en nuevos equipos desde 2027 (Menorca.info), el Real Decreto 487/2022 de prevención de la legionelosis y la Ley Orgánica 3/2022 de FP, que permite acreditar competencias adquiridas por experiencia laboral.



Primera jornada: "Agua caliente, sí. Legionela, no."

El ciclo se estrena el jueves 19 de noviembre a las 18:30 h, online, con una sesión sobre prevención y control de la legionela en instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS). Es un tema con impacto directo en la salud pública y en el trabajo de instaladores y mantenedores de hoteles, hospitales, polideportivos, residencias y comunidades.



• Eduardo Cortina, la visión desde la instalación. Ingeniero industrial con más de 30 años asesorando a ingenierías, instaladoras y mantenedoras en climatización, eficiencia energética y descarbonización. Es Consulting Engineer en Samsung HVAC y Carrier, consultor Passivhaus y ponente habitual, también en jornadas de AVECAI sobre legionela y calidad del aire.



• Nieves Zabala, la visión desde el laboratorio y AVECAI. Microbióloga, fundó hace más de 30 años Biotalde, laboratorio vasco especializado en control de microorganismos y salud ambiental, que dirige. Aporta lo que revelan las muestras y la mirada de AVECAI (Asociación Vasca de Empresas de Calidad Ambiental Interior).



Programa:



1. La bacteria: qué es la Legionella, por qué se multiplica entre 20 y 50 ºC (con un óptimo de 35-37 ºC) y cómo llega a las personas por los aerosoles de duchas, grifos o torres de refrigeración.



2. La instalación: cómo aplicar el RD 487/2022 en ACS, del diseño al mantenimiento, con termografías y fotos de instalaciones reales: tramos en la franja de riesgo, corrosión, cal y biofilm.



3. El laboratorio: toma de muestras y controles (temperatura, pH, conductividad, turbidez, cloro residual, hierro, dureza, aerobios y Legionella) y qué hacer si los resultados salen altos.



4. Cierre: perfiles que busca el sector, oportunidades para quien se forma y preguntas en directo.



Inscripción gratuita mediante el siguiente enlace: ofsescuela.es/formacion-empresas



Los temas del ciclo

La programación se publicará mes a mes en su web. Entre los temas previstos:



• Normativa: eficiencia energética de los edificios, nuevos refrigerantes, calidad del agua…



• Transición energética y electrificación: renovables, autoconsumo, bomba de calor y movilidad eléctrica.



• Salud, seguridad y calidad en las instalaciones.



• Digitalización e instalaciones inteligentes.



• La falta de profesionales: qué perfiles necesitan las empresas y cómo cubrirlos.



• Acreditación de competencias y reconocimiento de la experiencia profesional.



"El sector necesita trabajar más conectado"

"Al sector de los oficios le faltan profesionales cualificados, y es un reto que nadie puede resolver por sí solo. Necesitamos que empresas, profesionales, técnicos, laboratorios, asociaciones, instituciones y alumnos trabajemos de forma mucho más conectada", explica Natalia Pérez, CEO de OFS Escuela de Oficios. "En OFS queremos ser el nexo de unión entre todos ellos: crear sinergias, facilitar alianzas y poner en común a empresas y profesionales para ayudar a nutrir el sector".



"Estas jornadas son una forma concreta de hacerlo. En la primera, la instalación y el laboratorio, que muchas veces trabajan por separado, comparten mesa. Queremos que cada sesión genere esas conexiones y que quien se forma salga sabiendo qué necesita el sector y dónde están las oportunidades", añade.



Sobre OFS Escuela de Oficios

OFS Escuela de Oficios es un centro de formación técnica en electricidad, climatización, energías renovables, fontanería y automatización. Combina teoría online, clases en directo y talleres con equipos reales, impartidos por profesionales en activo. Prepara para carnets como el de instalador electricista o el de instalador térmico RITE y gases fluorados, y ofrece orientación laboral y bolsa de empleo. Actualmente cuenta con presencia en Madrid y en el País Vasco y su entorno, y prevé seguir ampliando su implantación a nuevas zonas próximamente. Más información en ofsescuela.es.

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