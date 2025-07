OK Mobility acelera su expansión por Emiratos Árabes

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de movilidad global ya opera en Dubái y Abu Dabi en ubicaciones clave de ambos emiratos. La expansión se ha llevado a cabo en alianza con Ghassan Aboud Group, uno de los grupos empresariales más potentes de la región

Palma de Mallorca, 29 de julio de 2025.- OK Mobility, la plataforma de movilidad global, pisa el acelerador en su expansión por Emiratos Árabes, donde ha inaugurado OK Stores en distintas ubicaciones de Dubái y Abu Dabi, las dos ciudades más grandes y pobladas. Con ello, la compañía amplia el alcance internacional de su oferta de servicios de movilidad y marca un nuevo hito en su trayectoria, operando ya en cuatro continentes: Europa, América, África y Asia.



En concreto, OK Mobility ha desplegado sus servicios en enclaves estratégicos de los centros urbanos de ambas ciudades para estar más cerca de los clientes corporate. En Dubái, se ha instalado en los centros comerciales Mall of the Emirates y City Centre Deira, así como en la Ciudad Deportiva. En Abu Dabi, en el hipermercado Grandiose de la zona de la Corniche.



La compañía también cuenta con servicio de Meet & Greet en el Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo en 2024, con más de 92 millones de pasajeros, y en el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi, que alcanzó los 29 millones de pasajeros.



La expansión se ha llevado a cabo de la mano de Transit Auto Rental, filial del grupo empresarial Ghassan Aboud Group que, con más de 30 años de trayectoria en Emiratos Árabes, se ha consolidado como un referente en automoción, logística, hostelería y comercio digital.



Maher Aboud, CEO de Ghassan Aboud Group, ha asegurado que "esta alianza representa una sinergia natural entre las capacidades clave y la ambición de crecimiento de Transit Auto Rental con las aspiraciones de OK Mobility como parte de su estrategia de comercialización en Oriente Medio". "Ambos compartimos un mismo enfoque: escuchar al mercado, aportar soluciones innovadoras que generen valor e impulsar un crecimiento sostenido a largo plazo".



Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha valorado este acuerdo como "la colaboración perfecta para entrar en un mercado tan exigente y dinámico". Una alianza que, asegura, "demuestra la fortaleza, calidad y reconocimiento internacional que la marca OK Mobility ya tiene a nivel mundial y supone todo un avance clave en la hoja de ruta de nuestra compañía hacia el liderazgo global". Además, ha querido destacar que "Emiratos Árabes se está consolidando como un hub estratégico de desarrollo y progreso. Una visión que encaja con nuestra vocación de impulsar la movilidad del futuro con los más altos estándares de excelencia".



En palabras de Husam Abuamer, Director General de Transit Auto Rental: "Estamos entusiasmados con los nuevos horizontes que se abren gracias a esta alianza. Nuestros clientes se benefician de la amplia experiencia de ambas compañías y de toda una serie de nuevas e innovadoras soluciones de movilidad que ya están a su disposición".



Dubái recibió 19 millones de turistas en 2024 (Departamento de Economía y Turismo de Dubái), y Abu Dabi acogió 5 millones (Departamento de Cultura y Turismo - Abu Dabi). Así, OK Mobility dará respuesta al aumento de la demanda de movilidad en estos emiratos, poniendo a disposición de residentes y turistas su amplia gama de vehículos.







