OK Mobility entra en Croacia aumentando su presencia en los principales destinos turísticos europeos

La empresa de movilidad global abre tres nuevas Stores en las ciudades de Zagreb, Split y Dubrovnik

OK Mobility pisa el acelerador en su plan de expansión internacional y suma Croacia a la lista de países europeos en los que está presente. Concretamente, la compañía abrirá a partir del próximo mes de febrero tres nuevas OK Stores en el país croata, siendo la capital de Zagreb la primera apertura, a la que le seguirán, posteriormente, las de Split y Dubrovnik. Tres OK Stores que se ubicarán dentro de los aeropuertos de estas respectivas ciudades.

Este es un gran paso para la compañía, en su apuesta por seguir sumando nuevos destinos turísticos por excelencia de Europa. Con estas nuevas aperturas, OK ya está presente en ocho países europeos: España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia, Malta y Croacia.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, celebra la entrada de la compañía en Croacia y destaca que “dejamos atrás un 2021 marcado por el crecimiento y la internacionalización de OK, con las entradas en Alemania, Grecia y Malta. Es un orgullo ver que iniciamos el 2022 con una nueva apertura internacional, a la que se le irán sumando nuevos países”. “Croacia se ha convertido en un destino de moda europeo y entramos en este país para seguir dando respuesta a la petición de nuestros clientes de continuar aumentando el número de ciudades en las que OK está presente para que siempre tengan una opción de movilidad a su alcance”, añade Ktiri.

El crecimiento que está protagonizando OK Mobility demuestra la fortaleza que la marca ha adquirido a nivel internacional. En este sentido, el Plan #OKontheRoad del grupo empresarial contempla seguir expandiéndose a nuevos países, bien a través de la implementación propia, como ha hecho en Portugal, Italia, Alemania y ahora en Croacia; bien mediante la adquisición (M&A) de otras compañías, como en el caso de MC Automobiles en Francia; o bien creando su propia red de franquicias, como llevó a cabo en Grecia y Malta.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Zagreb con recogidas a partir del mes de febrero a través de okmobility.com, pudiendo elegir entre una amplia gama de vehículos modernos y totalmente equipados que se adaptan a las necesidades de movilidad de cada cliente y a su tipo de viaje.

