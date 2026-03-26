OK Mobility lanza OK Delivery, el nuevo servicio de entrega y recogida personalizada de vehículos

OK Delivery - OK Mobility

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo servicio permite recibir o devolver el vehículo en la ubicación que el cliente necesite, eliminando desplazamientos y simplificando el proceso de alquiler. Con OK Delivery, la compañía refuerza su apuesta por una experiencia más flexible, cómoda y alineada con las nuevas necesidades de los usuarios. Inicialmente está disponible en seis destinos estratégicos de España, con previsión de ampliación a nuevos mercados dentro de la red internacional de la compañía

Madrid, 26 de marzo de 2026.- OK Mobility la plataforma de movilidad global, presenta OK Delivery, un nuevo concepto de entrega y devolución personalizada de vehículos, una solución que permite al usuario disponer de su vehículo sin necesidad de acudir a una oficina física.



Este lanzamiento se enmarca en la evolución de la demanda de movilidad hacia modelos más dinámicos, donde la inmediatez y la adaptación al contexto del viaje marcan la diferencia. En esta línea, OK Mobility continúa ampliando su propuesta con servicios que priorizan la eficiencia y la optimización del tiempo de sus clientes.



OK Delivery permite al cliente elegir cómo, cuándo y dónde quiere disponer de su vehículo. Este servicio contempla distintas modalidades, desde la entrega y recogida en una misma ubicación —como domicilio, hotel o punto acordado— hasta opciones mixtas que combinan la recogida o devolución en una Store con el lugar personalizado. Todo el proceso de entrega del vehículo puede seguirse desde el móvil, para que el cliente gane tiempo y comodidad desde el primer momento.



En palabras de Iván Meléndez, CEO Business de OK Mobility: "En nuestro objetivo de seguir ofreciendo una movilidad más flexible que nunca, nuestro equipo acerca el vehículo allí donde el cliente lo necesite, facilitando cada paso de la experiencia y, optimizando el activo más valioso de las personas: el tiempo".



Actualmente, se encuentra operativo en seis destinos de España: en Palma de Mallorca, Madrid, Ibiza, Barcelona, Málaga y Alicante, con previsión de ampliación progresiva a nuevos mercados internacionales, donde la compañía ya está presente.



Con esta incorporación, OK Mobility amplía las posibilidades del modelo de alquiler tradicional, poniendo a disposición de sus clientes, nuevas formas de acceso a la movilidad alineadas con la evolución del sector.



Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global que, a través del alquiler, el transfer, el renting y la compra, ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con el objetivo de dar respuesta a todas las necesidades de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 80 Stores y 7 Showrooms repartidos en 19 países, combinando el modelo corporativo con franquicias y acuerdos de afiliación en: España, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Alemania, Malta, Emiratos Árabes, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Polonia, Albania, Turquía, Túnez, Senegal y Gambia.



A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos industriales y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.



Más información en okmobility.com

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