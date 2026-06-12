La oportunidad española empresarial impulsada por la IA y las fintech - TechSafe Technologies

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio de 2026.- Durante las últimas décadas, el modelo económico tradicional se ha basado en estructuras laborales relativamente rígidas, una fuerte dependencia del empleo convencional y elevadas barreras de entrada al emprendimiento. Con la irrupción de la economía digital, este escenario ha evolucionado hacia un entorno más flexible, en el que la tecnología y la conectividad juegan un papel central. En este contexto, José Gordo, Chairman de TechSafe Technologies, señala que hoy en día es posible desarrollar proyectos profesionales con mayor autonomía, acceso a formación, construcción de marca personal y alcance internacional gracias a las herramientas digitales disponibles.

Este cambio está dando lugar a lo que diversos expertos denominan la “nueva humanidad”, una generación más conectada, tecnológica y orientada a la adaptación continua, en la que la evolución profesional depende en gran medida de la innovación y el aprendizaje permanente.

La inteligencia artificial como eje de transformación

La combinación de inteligencia artificial, el ecosistema fintech y los nuevos modelos de emprendimiento digital está impulsando cambios significativos en la forma en que familias, jóvenes y profesionales entienden el trabajo, los ingresos y la creación de oportunidades.

La inteligencia artificial se ha consolidado como un factor relevante en la evolución de la productividad. Autónomos, pequeñas empresas y profesionales independientes pueden optimizar procesos, reducir costes, mejorar la toma de decisiones y acceder a capacidades que anteriormente estaban más concentradas en grandes corporaciones.

En paralelo, el ecosistema fintech está facilitando el acceso a herramientas financieras digitales, sistemas de pago, soluciones de inversión y plataformas de gestión económica. Este desarrollo está contribuyendo a redefinir la relación de las empresas y los usuarios con el dinero, promoviendo una mayor digitalización e inclusión financiera.

Según José Gordo, “el reto actual no es únicamente tecnológico, sino también de adaptación y comprensión del contexto. La inteligencia artificial y las fintech no sustituyen oportunidades, sino que amplían las posibilidades existentes”.

Una oportunidad estratégica para España

España cuenta con una oportunidad relevante para posicionarse en el desarrollo de la nueva economía digital.

La integración de la inteligencia artificial, las fintech, la educación financiera y el emprendimiento digital se está consolidando como un factor clave para atraer talento, inversión y crecimiento sostenible. En este sentido, España dispone de ventajas competitivas como el talento joven, profesionales cualificados, capacidad emprendedora, ubicación estratégica y un ecosistema tecnológico en expansión.

La evolución de este contexto no implica una sustitución del modelo económico actual, sino una transformación progresiva en la que la tecnología actúa como herramienta de apoyo para la creación de nuevas oportunidades, profesiones y formas de trabajo.

España se encuentra en una fase de transición en la que la adaptación a estos cambios será determinante para su posicionamiento en el entorno económico europeo, con especial relevancia en ámbitos como la educación tecnológica, la innovación y el impulso al emprendimiento.

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