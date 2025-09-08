El oro supera los 3.550 dólares y se consolida como activo refugio en máximos históricos

(Información remitida por la empresa firmante)

Tal como señalan desde The Real Money, el oro ha alcanzado nuevos máximos históricos, superando los 3.550 dólares por onza y acumulando una revalorización superior al 35 % en lo que va de año. Este repunte refuerza su papel como activo refugio en un contexto marcado por la incertidumbre económica y política. En este artículo analizaremos los factores que han impulsado la subida del oro y las principales opciones disponibles para invertir en él

Madrid, 08 de septiembre de 2025.-

Factores que explican la subida

La escalada del oro responde a una combinación de elementos globales:



• Expectativa de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.







• Debilidad del dólar, que ha perdido cerca de un 10 % en 2025.







• Compras sostenidas de bancos centrales, que refuerzan sus reservas estratégicas.







• Tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados financieros.







Estos factores han atraído tanto a grandes instituciones como a pequeños ahorradores que buscan proteger y diversificar su patrimonio.



Nuevas formas de invertir en oro

Más allá de la compra tradicional de lingotes o monedas, han surgido fórmulas innovadoras como las cuentas de ahorro en oro, que permiten acumular el metal de manera progresiva y disponer de liquidez inmediata. Este modelo hace que el oro sea más accesible y flexible para perfiles que buscan alternativas al ahorro tradicional.



Cuentas de ahorro en oro

En este contexto encontramos empresas como The Real Money que se ha posicionado como referente en el mercado español gracias a un modelo único que combina:



• Propiedad real de oro físico LBMA, siempre a nombre del cliente.







• Custodia externa segura y auditada, bajo la supervisión de la Banca de Italia.







• Liquidez, con recompra transparente y trazabilidad garantizada.







• Productos adaptados, como la Cuenta Objetivo Futuro o el Gold Opportunity, pensados para perfiles diversos de ahorradores.







Este sistema regulado convierte a The Real Money en la única empresa española que opera con la cobertura de un Banco de Metales, aportando un nivel de seguridad y transparencia diferencial en el sector.



El rally del oro refleja tanto la fortaleza del metal como la inestabilidad del contexto económico. En este escenario, contar con mecanismos claros, regulados y transparentes para invertir en oro resulta clave para los ahorradores. Modelos como el de The Real Money permiten acceder a este activo milenario con confianza, seguridad y flexibilidad, adaptándose a las nuevas demandas del mercado.



Si se quiere profundizar en las claves del rally del oro y sus perspectivas, consultar el artículo completo en la web de The Real Money: Invertir en oro físico: el metal alcanza máximos históricos en 2025



Emisor: The Real Money

Contacto

Nombre contacto: Alvaro Ortiz

Descripción contacto: Ideally

Teléfono de contacto: 640 502 716



