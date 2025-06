Ovoclinic obtiene tasas de éxito en tratamientos por encima de la media

(Información remitida por la empresa firmante)

La clínica de reproducción asistida, con sede en Madrid, Marbella, Sevilla y Ceuta, destaca por su excelencia médica y laboratorios con la última tecnología

Madrid, 23 de junio de 2025.- La clínica de reproducción asistida Ovoclinic, con sede en Madrid, Marbella, Sevilla y Ceuta, ha logrado consolidarse como referente en medicina reproductiva. Lo avalan las cifras y porcentajes de éxito superior a la media nacional y europea en tratamientos como la fecundación in vitro (FIV) y la ovodonación. Estos datos, actualizados a 2024, reflejan la excelencia médica gracias a sus laboratorios de última tecnología y un personal altamente cualificado, además de proporcionar un enfoque personalizado a cada paciente dependiendo de su situación.



Según los resultados obtenidos más recientes, Ovoclinic, entre todas sus clínicas en territorio nacional, ha registrado una tasa de éxito en el primer intento de transferencia embrionaria en ovodonación que se sitúa en la media de los promedios recogidos por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE). Sin embargo, es en el segundo intento donde alcanza, prácticamente, el 100% de éxito, superando a la media, que suele obtener entre el 90 y 95% de éxito en esta segunda fase.



También destacan los números en, por ejemplo, ovodonación con transferencia en fresco con un único blastocito. Con un 65% de éxito en gestación clínica, superan con creces al 53% de éxito recogido por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Por su parte, en tratamientos con óvulos propios, Ovoclinic cuenta con un 50% en Beta-hCG positiva y un 50% en gestación clínica para mujeres superior a 40 años. Sin embargo, la SEF calcula en los mismos parámetros únicamente un 25% de éxito, la mitad que Ovoclinic.



Además de ofrecer estas altas tasas de éxito en sus tratamientos convencionales, también cuenta con programas de garantías 100% seguras adaptables a todos los modelos de familias para proporcionar al paciente total tranquilidad en el camino hacia la maternidad.



La mejora continua, el uso de tecnología y técnicas avanzadas y la formación constante del equipo médico diferencian a Ovoclinic y la sitúan como referente gracias a sus altos porcentajes de éxito. En este 2025, los embriólogos profesionales de esta clínica de reproducción asistida realizaron un estudio universal que sirve para mejorar la eficiencia del Protocolo Universal de Calentamiento (UWP) utilizando diferentes medios de desvitrificación en ovocitos de donantes previamente vitrificados en un único banco de óvulos, y que fue publicado en el Journal of assisted reproduction and genetics (JARG) e indexado en PubMed, la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.



Esta excelencia científica en reproducción asistida sirve para obtener las mejores tasas de éxito en tratamientos. "Nuestro objetivo, más allá de lograr el embarazo de nuestras pacientes, es acompañar a cada una de ellas en el camino proporcionando la mayor y mejor calidad humana y científica. Estos extraordinarios resultados logrados en 2024 nos motivan a seguir mejorando cada día", comenta Cristina González, embrióloga responsable de laboratorio.



Con estos datos presentados, Ovoclinic reafirma su compromiso por la excelencia científica con porcentajes superiores a la media.







