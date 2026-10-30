Parcesa facilita el acceso al Parque Cementerio de La Paz con microbuses gratuitos el Día de los Santos

Vista del Parque Cementerio de La Paz (Alcobendas, Madrid) - Parcesa

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía organiza actos de homenaje en Alcobendas e incorpora nuevas medidas de accesibilidad cognitiva en sus instalaciones

Madrid, 30 de octubre de 2026.- Parcesa organiza el próximo domingo 1 de noviembre una jornada de homenaje y recuerdo en el Parque Cementerio de La Paz, situado en Alcobendas (Madrid), con motivo de la festividad de Todos los Santos. Entre las 9:00 y las 18:00 horas, los visitantes podrán participar en una programación que incluye actos religiosos, una ceremonia civil y actividades de recuerdo.



La jornada contará con música en directo en la Fuente del Recuerdo y la posibilidad de que las familias dejen mensajes a sus seres queridos en el Árbol del Recuerdo. Respecto a los actos litúrgicos, se celebrarán dos misas a las 10:00 y a las 12:00 horas, seguidas por una ceremonia civil a las 11:30 horas que incluirá lecturas de poemas. Además, tras la segunda misa, se realizará la tradicional suelta de palomas.



Para los menores de entre 3 y 12 años, Parcesa ofrecerá un servicio de ludoteca de 9:30 a 13:30 horas.



Este año, el Parque Cementerio de La Paz refuerza su compromiso con la inclusión mediante la incorporación de medidas de accesibilidad cognitiva en la señalética del evento, basada en pictogramas y textos breves. Estos servicios se suman a los ya habituales, como la presencia de intérpretes de lengua de signos en las ceremonias y el uso de vehículos eléctricos para los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.



Para facilitar los accesos, Parcesa habilitará el 1 de noviembre varios microbuses gratuitos de 20 plazas con servicio de ida y vuelta. Se establecerá un servicio circular desde Alcobendas, con salidas desde Marquesa Viuda de Aldama, 14, y otro servicio circular directo desde la Plaza de Castilla en Madrid. Las plazas estarán disponibles hasta completar aforo y los horarios podrán variar según las condiciones del tráfico.



Adicionalmente, Parcesa informa de que el 31 de octubre, entre las 9:00 y las 15:00 horas, la circulación en el interior del Parque Cementerio de La Paz podrá verse alterada debido a la afluencia prevista.



Por otro lado, el 1 de noviembre, entre las 9:00 y las 14:00 horas, se habilitará un servicio de microbús circular gratuito para el cementerio municipal de San Sebastián de los Reyes, gestionado por Parcesa.



Parcesa es una empresa de servicios funerarios integrales con más de 35 años de trayectoria, periodo en el que ha acompañado a más de 150.000 familias. Cuenta con un equipo de 260 personas y dispone de instalaciones en la Comunidad de Madrid, como el Parque Cementerio de La Paz y el Tanatorio Parcesa La Paz (Alcobendas), el Tanatorio Parcesa M40 en Madrid capital y el Tanatorio Parcesa Villalba en Collado Villalba.

Contacto

Nombre contacto: Dpto. de Comunicación

Descripción contacto: Parcesa

Teléfono de contacto: 919044000



