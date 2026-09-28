Un particular de Menorca (Islas Baleares) cancela 35.377 € con Repara tu Deuda Abogados - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre

La pandemia alteró la economía familiar: mantuvo su empleo, pero la pérdida de ingresos en casa obligó a financiar gastos básicos

Los imprevistos económicos pueden romper en poco tiempo la estabilidad de un hogar y dificultar el cumplimiento de sus obligaciones. Este fue el escenario que llevó a un particular de Menorca a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda Abogados, despacho referente en España en la tramitación de esta normativa, intervino en el caso y consiguió la cancelación de 35.377 euros.

La pandemia cambió las cuentas sin cambiar su nómina

En el momento del confinamiento y del parón económico generalizado, el afectado mantenía una relación laboral activa y percibía aproximadamente 1.300 euros mensuales. El problema surgió cuando su entonces pareja perdió el empleo y el hogar tuvo que continuar afrontando los mismos gastos con una capacidad económica mucho menor.

Los abogados de Repara tu Deuda describen el origen de la insolvencia como consecuencia de “una serie de circunstancias excepcionales”, vinculadas principalmente al escenario socioeconómico provocado por la COVID-19. Ante esa reducción de los recursos familiares, explican que tuvo que recurrir a diferentes vías de financiación para atender las necesidades ordinarias del día a día.

El origen de esas obligaciones tampoco estuvo relacionado con “la adquisición de bienes de consumo, lujo o inversiones de riesgo”, precisan desde el despacho. El dinero obtenido se destinó a cubrir gastos básicos en un periodo de vulnerabilidad económica sobrevenida.

Del fresh start a una recuperación que mira más allá de las obligaciones pendientes

La Segunda Oportunidad encuentra uno de sus antecedentes en Estados Unidos y en la filosofía del fresh start, vinculada a sus mecanismos de bancarrota e insolvencia personal. En España, la normativa comenzó a aplicarse en 2015 como una vía para particulares y autónomos con dificultades para afrontar sus compromisos económicos.

Los perfiles que recurren a ella son muy diversos. Entre ellos figuran pequeños empresarios cuyos negocios o inversiones tuvieron resultados negativos, desempleados, personas que atraviesan circunstancias laborales complejas o problemas de salud propios o de terceros y particulares que han sido víctimas de situaciones que han perjudicado seriamente su economía.

La actividad de Repara tu Deuda refleja también el alcance adquirido por esta herramienta: más de 154.000 clientes han acudido al despacho y el importe total exonerado supera los 454 millones de euros.

Ese paso jurídico puede ser solo una parte de la recuperación. Con esa perspectiva, Grupo Repara ha desarrollado el Programa Vida Nueva sin Deudas, que combina la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad y la estrategia jurídica de Repara tu Deuda Abogados con diagnóstico financiero, planificación personalizada, acompañamiento continuo y un plan posterior orientado a recuperar la estabilidad.

El enfoque encaja especialmente con historias como esta, en las que un acontecimiento inesperado terminó alterando unas cuentas hasta entonces sostenibles. La filosofía del programa lo resume en pocas palabras: “no basta con aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad”; la mirada debe alcanzar también la vida financiera que comienza después.

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