PAUL inicia su expansión en España con dos aperturas en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 8 de octubre de 2025.- La cadena francesa de restauración refuerza su presencia en España a través de La Cocina Elegante SL, una filial del grupo emiratí Scope Investment Group. La compañía prevé crear más de 100 puestos de trabajo en España a partir de 2025.

PAUL, la histórica cadena de restauración francesa fundada en 1889 fundada por el Grupo Holder, ha elegido Barcelona como punto de partida para su desembarco en el mercado español. La compañía inaugura hoy dos locales ubicados en Rambla de Catalunya, 29, y Avenida Diagonal, 433 en alianza con Scope Investments, una organización con sede en los Emiratos Árabes Unidos y presencia global en Asia, Oriente Medio, el norte de África y Europa.



La llegada de PAUL a la ciudad condal marca el inicio de un plan estratégico de crecimiento en España, que amplía la presencia de la marca más allá de sus actuales ubicaciones en aeropuertos hacia el segmento de calle. En los próximos cinco años, PAUL tiene previsto abrir múltiples panaderías y restaurantes en ciudades clave como Barcelona, Madrid y Málaga, reforzando así su presencia en uno de los mercados europeos más dinámicos del sector Food & Beverage de Europa. Todos los nuevos locales operarán bajo el modelo corporativo establecido por PAUL, garantizando operaciones unificadas, procesos consistentes y cumplimiento de los estándares internacionales de gobernanza de la marca.



Najib Fayyad, CEO de Scope Investment Group, señala la importancia estratégica de la asociación con Holder Group: "Estamos orgullosos de traer PAUL a España. Nuestra experiencia global en la gestión de proyectos de hostelería y restauración nos permite desarrollar PAUL en España con una estrategia de crecimiento sólida y sostenible. Confiamos en que esta colaboración construirá una alianza rentable a largo plazo y posicionará a PAUL como una marca líder de panaderías y restaurantes casuales en España".



Por su parte, Maxime Holder, presidente de PAUL, añade que: "España es un mercado prioritario para nuestro crecimiento internacional debido al dinamismo del sector de la restauración y el peso del consumo fuera del hogar. Con nuestro socio Scope Investment, consideramos que Barcelona representa el punto de partida ideal para nuestro plan de expansión, que continuará en Madrid y otros núcleos urbanos en los próximos años".



Creación de empleo y apuesta por España

Con la llegada de PAUL a España, Scope Investment, a través de su filial La Cocina Elegante, generará más de 100 empleos directos en 2025, incluyendo personal de obradores, restaurantes y oficinas, además de puestos indirectos vinculados a la cadena de suministro y servicios auxiliares.



Además de las aperturas en Barcelona, la compañía ha anunciado dos nuevas localizaciones en Madrid antes de finalizar el 2025: una flagship en Calle Serrano, 80 y un restaurante en Plaza del Perú, 1, que también contará con un obrador propio para garantizar el suministro a la capital.



Planes de expansión

Tras consolidar su presencia en Barcelona y Madrid, PAUL iniciará su expansión en Málaga, con la apertura de sus primeros establecimientos en la Costa del Sol.



El plan de crecimiento contempla diferentes formatos de negocio diseñados para adaptarse a las particularidades de cada ubicación. Por un lado, los establecimientos flagship, con superficies de entre 250 y 300 metros cuadrados, integran restaurante, cafetería y obrador en un mismo espacio. A ellos se suman los locales Coffee & Bakery, de aproximadamente 150 metros cuadrados, pensados para ofrecer un servicio ágil en zonas de alto tránsito. Finalmente, a partir de 2027, la compañía prevé implantar el modelo PAUL Le Café, con una superficie cercana a los 80 metros cuadrados, orientado al consumo rápido y para llevar.



Desde su fundación hace más de 135 años, PAUL ha experimentado un crecimiento sostenido, consolidándose como una de las principales cadenas de restauración francesa a nivel mundial, con una red de más de 850 establecimientos en 56 países.



Con este plan de expansión en España, PAUL reafirma su apuesta por mercados con fuerte cultura gastronómica y elevado consumo fuera del hogar, consolidándose como referente europeo en el sector de la panadería y restauración.





Contacto

Nombre contacto: Laura Molina

Descripción contacto: Roman

Teléfono de contacto: +34 934 142 340

Emisor: PAUL