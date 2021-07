La pavimentación con hormigón impreso y fratasado, el expertise de Pavigroup

Alicante es tierra de cerámica y de empresas de construcción. Dentro de este sector, se encuentran aquellas que ofrecen los mejores servicios en pavimentación. Cada casa, cada villa, cada local necesita de una pavimentación que deje un suelo de calidad y con un diseño que encaje con el edificio

Pavigroup es la empresa especialista en la construcción de pavimentos únicos y exclusivos de hormigón impreso en Alicante. Tanto realizan obras de tipo residencial como industrial.



Cada vez hay más particulares y empresas que necesitan arreglar o reformar los suelos de sus casas y locales y la mejor opción es la pavimentación con hormigón. Hay distintas técnicas de pavimentación con hormigón, pero hay dos que marcan la diferencia: el hormigón impreso y el hormigón fratasado. Según Ricardo Herradón, director comercial de Pavigroup, “La demanda de hormigón Impreso y fratasado se ha disparado un 300% durante el primer semestre de 2021”.



Las características que hacen del hormigón el mejor material para pavimentar son:



• Su densidad: en función de la cantidad de cemento en la mezcla total, se pueden crear pavimentaciones de hormigón de una resistencia a la compresión 200 a 350 Kg/cm2



• Resistencia a las tensiones de tracción: una malla electrosoldada reduce las tensiones de tracción producidas por factores higrotérmicos.



• Resistencia a la dilatación: mediante juntas de dilatación se soportan dilataciones entre el mismo pavimento u otros elementos estructurales que estén en contacto con este pavimento.



Pavigroup son especialistas en obras con hormigón impreso u hormigón fratasado.



• Hormigón impreso: es el hormigón decorativo rustico, para terrazas, parques, casas de campo, patios etc. Su decoración pretende imitar otros productos del mercado, el adoquín, la piedra inglesa, la sillería, la madera etc., pero con la calidad y durabilidad de un buen hormigón.



Cada hormigón impreso puede tener su propio color, un mortero coloreado en polvo que se reparte por la superficie. Pero una de las claves para un buen acabado en el hormigón impreso está en la resina, que puede ser con base agua o base disolvente. La base disolvente otorga una mayor durabilidad y protección de la capa de rodadura.



• Hormigón fratasado: es un tipo de pavimentación más propia del uso industrial, aunque con la combinación con resinas de poliuretano y epoxi también se está utilizando en residencias. Muy utilizado en naves industriales, centros comerciales, garajes, etc. la principal característica de este pavimento es que es liso, pues debe facilitar el paso de todo tipo de transporte, o de carretillas elevadoras, transpaletas, etc.



El hormigón fratasado es fuerte y con una larga vida.



Ambos procesos de pavimentación con hormigón resultan ser muy rápidos en su instalación, tienen una mayor resistencia y un menor coste. También realizan pavimentaciones verticales con Mortero Monocapa Impreso, ideal para la decoración e impermeabilización de fachadas. Permite unos acabados lisos o con diferentes texturas.



En Pavigroup se encargan de cualquier tipo de obra que requiera de una pavimentación. Visitan la obra (Alicante y Murcia) y pasan presupuesto sin compromiso. Los precios de sus obras son muy ajustados, de 15 a 50 euros en función de la cantidad de metros a cubrir y la dificultad del trabajo.







