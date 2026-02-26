Pay by Call refuerza la seguridad de los pagos en el canal telefónico 010 del Ajuntament de Barcelona

El Ajuntament de Barcelona fue pionero en el cumplimiento de la normativa PCI-DSS - PAY BY CALL SL

Barcelona, 26 de febrero de 2026.

La tecnológica española Pay by Call SL ha resultado adjudicataria, por tercera vez consecutiva desde 2018, del servicio de pagos telefónicos seguros (IVR Payments) del Ajuntament de Barcelona. El contrato, vinculado al servicio de atención ciudadana 010, tendrá una duracción inicial de dos años con posibilidad de prórroga hasta un total de cuatro.

Esta nueva licitación destaca por un incremento sustancial en las exigencias de ciberseguridad. Por primera vez, el consistorio ha exigido como requisito obligatorio el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en su categoría alta, además de la normativa internacional PCI-DSS Nivel 1. Pay by Call SL se ha consolidado como uno de los pocos operadores en España capaces de cumplir simultáneamente con ambos estándares, los más exigentes en el tratamiento de datos de tarjetas y seguridad de la información pública.

Seguridad frente al "riesgo humano"

La solución tecnológica permite que la ciudadanía realice pagos de tributos y trámites, a través del número de telefono de atención a la ciudadanía 010, de forma automatizada y trazable, garantizando que los operdores humanos nunca tengan acceso a los datos sensibles de las tarjetas bancarias.

Desde la compañía advierten que, pese al ejemplo de Barcelona -pionera en este ámbito desde 2018-, todavía existen numerosas administraciones y grandes corporaciones que realizan cobros telefónicos no seguros, donde un operador humano solicita todos los datos de la tarjeta. Segun Carlos Alonso, CEO de Pay by Call SL, el objetivo es evitar que los agentes "escuchen o manipulen datos sensibles", eliminando así riesgos económicos y reputacionales ante posibles ciberataques.

Liderazgo en el sector público

Con esta adjudicación, Pay by Call SL refuerza su posición en un nicho crítico donde ya presta servicio a entidades como la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Las Rozas, empresas públicas de servicios como Aigües de Terrassa o Aljarafesa, grandes compañías electricas y de gas, así como a otros grandes ayuntamientos en España a través de empresas adjudicatarias del servicio 010. La compañia facilita un modelo de PCI as a Service (PCIaaS) que permite a las instituciones cumplir con la normativa vigente con un coste variable mínimo y sin alterar su arquitectura tecnológica existente.