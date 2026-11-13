Pedro Molina transforma toda una vida de preguntas en la saga literaria ENTRE MUNDOS - Pedro Molina Castro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre de 2026.-

El autor andaluz publica los dos primeros libros de una saga que explora la conciencia, la existencia humana y el comportamiento de las personas a través de la ciencia ficción.

Hay personas que comienzan a escribir porque desean ser escritores. Otras lo hacen porque sienten la necesidad de compartir algo que llevan años guardando en su interior.

Pedro Molina pertenece a este segundo grupo.

Natural de La Roda de Andalucía (Sevilla), Molina no procede del mundo académico ni literario. Su formación estuvo ligada desde muy joven al trabajo y al contacto directo con las personas, una experiencia que marcó profundamente su forma de observar la vida y el comportamiento humano.

Carmen, una vida compartida desde la libertad

Carmen ha sido una presencia fundamental en la vida de Pedro Molina. Juntos han recorrido buena parte de sus vidas, han formado una familia con cinco hijos y han afrontado las dificultades que inevitablemente aparecen a lo largo de tantos años de convivencia.

Sus personalidades son diferentes. Carmen es una persona expresiva, mientras que Pedro tiene un carácter más reservado. Sin embargo, esas diferencias no les han impedido construir y mantener un proyecto familiar común.

Hay un aspecto de su relación que Pedro considera especialmente importante: haber compartido una vida sin convertirla en una relación de dependencia. Cada uno ha conservado su propia personalidad y su libertad individual, entendiendo que formar una familia no significa renunciar a ser uno mismo.

Esta manera de comprender las relaciones humanas también encuentra su reflejo en SAGA ENTRE MUNDOS, donde la libertad, el respeto a las diferencias y la convivencia ocupan un lugar destacado.

Una historia que comienza más allá del cuerpo

Durante décadas convivió con preguntas que le acompañaron desde la juventud.

''¿Qué sucede cuando dejamos de percibir el mundo a través de nuestro cuerpo? ¿Qué ocurre con nuestra conciencia cuando el cuerpo deja de latir? ¿Qué lugar ocupa el ser humano en la inmensidad del universo?''

Lejos de buscar respuestas absolutas, estas preguntas fueron convirtiéndose en parte de una reflexión personal que se prolongó durante años.

A los 53 años recibió un diagnóstico de Parkinson. Como él mismo explica, la enfermedad supuso un cambio importante en su vida, pero también le obligó a reducir el ritmo y le permitió dedicar más tiempo a la observación, la reflexión y el desarrollo de ideas que llevaba mucho tiempo madurando. Aquellas inquietudes terminaron dando origen a un proyecto literario muy particular.

A finales de 2022 comenzó a tomar forma SAGA ENTRE MUNDOS, una obra de ciencia ficción que utiliza la ficción como vehículo para explorar cuestiones relacionadas con la conciencia, la existencia, la responsabilidad personal y las relaciones humanas.

El protagonista de la saga, Peter, comparte con el autor algunas circunstancias personales, aunque sus experiencias y viajes pertenecen completamente al ámbito de la ficción. A través de él aparecen civilizaciones, mundos y personajes que permiten desarrollar distintas perspectivas sobre cuestiones que han acompañado al autor durante gran parte de su vida.

Dos libros, un mismo viaje

Actualmente, los dos primeros libros de la saga ya se encuentran publicados y Pedro Molina continúa trabajando en los siguientes volúmenes con el objetivo de completar la serie antes del año 2030.

En ENTRE MUNDOS - Más allá del Cuerpo, primer volumen de la saga, el protagonista descubre una realidad que nunca había imaginado. Su recorrido lo lleva a conocer nuevas civilizaciones, experimentar situaciones inesperadas y enfrentarse a preguntas que ponen a prueba sus convicciones.

A través de nuevos encuentros y experiencias, Peter y sus compañeros reflexionan sobre aspectos de la vida humana como las relaciones personales, las diferencias sociales, la educación, la libertad, los vínculos afectivos y la forma en que las personas interpretan el mundo que las rodea.

Su intención es plantear preguntas y abrir espacios para la reflexión. A través de la ficción, Pedro Molina invita al lector a contemplar nuestra existencia desde otra perspectiva, sin necesidad de compartir una creencia determinada. La familia, el respeto, la convivencia, la empatía y la responsabilidad individual ocupan un lugar importante en el desarrollo de la historia.

Un proyecto literario con continuidad

SAGA ENTRE MUNDOS no se plantea como una historia aislada. Los dos primeros libros forman parte de un proyecto narrativo más amplio, que continuará explorando diferentes aspectos de la existencia humana a través de los viajes y experiencias de sus protagonistas.

Un aspecto singular del proyecto es la utilización de inteligencia artificial como herramienta de apoyo durante el proceso creativo. Lejos de ocultarlo, el autor explica abiertamente que la IA le ha ayudado a estructurar ideas, revisar textos y desarrollar contenidos, siempre bajo un proceso continuo de análisis, revisión y decisión personal.

“Las ideas existían mucho antes de utilizar estas herramientas. La inteligencia artificial puede ayudarme a desarrollarlas, pero las decisiones sobre la historia, los personajes y el mensaje siguen siendo mías”, explica.

Para Pedro Molina, el objetivo principal no es únicamente publicar libros. Su propósito es compartir una reflexión sobre la condición humana a través de la ficción y ofrecer a los lectores un espacio para plantearse algunas de las grandes preguntas que han acompañado a la humanidad desde siempre.

Como él mismo resume:

“No escribo para ser escritor. Escribo porque tengo algo que deseo compartir.”

Pedro Molina — Autor de SAGA ENTRE MUNDOS

www.sagaentremundos.com

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