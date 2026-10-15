Películas de Halloween para una noche de miedo en M+ - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre

Halloween se disfruta mejor con una buena película en Movistar Plus

Luces apagadas, sofá preparado y algo para picar. La noche más terrorífica del año vuelve a ser la excusa perfecta para dejarse llevar por el cine y encontrar una historia capaz de mantenerte pegado a la pantalla.

Halloween tiene muchas formas de celebrarse. Hay quien lleva semanas pensando en el disfraz, quien no perdona una fiesta cada 31 de octubre y quien tiene claro que su plan perfecto empieza cuando cae la noche, se apagan las luces y comienza una buena película.

Porque pocas fechas invitan tanto a preparar una sesión de cine en casa. El terror es el gran protagonista, pero no el único. Suspense, misterio, criaturas imposibles, casas encantadas o historias que juegan con los miedos encuentran en Halloween el momento perfecto para volver a la pantalla.

Y tampoco hace falta ser de los que disfrutan pasando miedo. Hay historias para quienes buscan algún que otro sobresalto, para los amantes del terror más intenso y para quienes prefieren dejarse llevar por una atmósfera inquietante. Al final, solo hay que encontrar la película adecuada para cada espectador.

Nuevas pesadillas y clásicos para una noche terrorífica

Si ya estás pensando qué ver este 31 de octubre, en Movistar Plus puedes encontrar una selección de películas para Halloween que combina algunos de los títulos más recientes con historias que llevan años demostrando que todavía son capaces de ponernos los pelos de punta.

Entre las propuestas más actuales aparecen Weapons o 28 años después: El templo de los huesos, dos opciones para quienes quieran descubrir nuevas historias y emociones fuertes. Pero Halloween también es una buena ocasión para volver a títulos que ya se han ganado un lugar entre los imprescindibles del género.

Es el caso de Expediente Warren, que convirtió las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren en una de las sagas de terror más reconocibles de los últimos años, o El orfanato, una de las películas más recordadas del cine de terror español.

Nuevos títulos, grandes sagas o películas que merece la pena volver a ver. Solo queda preparar el sofá, bajar las persianas y decidir hasta dónde pasar miedo. Este Halloween, tú eliges la película y Movistar Plus pone las historias.

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