Del pelotón a la empresa; las lecciones de Abel Medina para emprender con éxito - Abel Medina

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de julio de 2026. - Lo que años compitiendo como ciclista profesional le enseñaron a Abel Medina sobre disciplina, foco y resiliencia, y por qué esas mismas reglas ganan también en la empresa.

Abel Medina ha sido ciclista profesional y hoy compite a nivel semi-profesional mientras dirige Faster Wear, empresa nacional de confección de ropa deportiva personalizada. Durante años consideró que esas dos trayectorias corrían en paralelo: una para entrenar el cuerpo, otra para hacer crecer un negocio. Con el tiempo llegó a una conclusión distinta: es la misma disciplina aplicada a dos terrenos diferentes.

La disciplina es un músculo

En la carretera, Medina aprendió que la disciplina no es un rasgo de carácter que unos tienen y otros no. Es un músculo que se entrena, se atrofia si deja de usarse y duele cuando se trabaja en serio. Salir a rodar antes del amanecer o mantener el ritmo cuando el terreno se complica es, según explica, lo que ocurre en una empresa cuando las cosas se ponen difíciles. Emprender también exige resistencia: hay días buenos y también decisiones incómodas y etapas donde todo pesa más de lo esperado.

El foco frente a la habilidad

En el pelotón profesional, Medina coincidió con corredores más talentosos que él. Ganaban quienes sostenían el foco semana tras semana, no quienes tenían mejores piernas sobre el papel. Nadal o Ronaldo no destacan, en pruebas de laboratorio, como los más dotados físicamente de su generación; comparten constancia y sacrificio sostenidos temporada tras temporada. En los negocios, defiende Medina, ocurre algo similar: no gana la empresa que más sabe de marketing o finanzas, sino la que sostiene el foco cuando flaquean las ganas.

Persistir frente a abandonar

Medina ha visto crecer negocios que eligieron el camino exigente, cuidar la calidad, escuchar al cliente, evitar promesas vacías, y ha visto a otros tomar atajos que parecían rentables a corto plazo y que después costaron años de credibilidad. En Faster, indica, se optó siempre por la calidad frente al precio, una decisión que no fue la más rápida pero sí la que sostuvo el proyecto en el tiempo. La frase que repite con frecuencia resume su planteamiento: solo fracasa quien abandona, no quien tarda más ni quien se equivoca por el camino.

Esto es lo que Medina traslada a los escenarios en su ponencia Entrena tu Negocio: la disciplina de un deportista profesional aplicada a cómo se construye y se hace crecer una empresa. Los negocios, sostiene, son un deporte de alto rendimiento en el que no siempre gana el más talentoso, sino quien entrena cada día la disciplina de continuar cuando el cuerpo, o el negocio, piden detenerse.

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