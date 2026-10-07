Peluches CEL lleva más de 50 años transformando ideas en peluches y estrena nueva página web - PELUCHES CEL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de octubre de 2026.-

La personalización se ha convertido en un recurso cada vez más relevante para marcas, empresas e instituciones que buscan trasladar su identidad a productos capaces de generar reconocimiento y diferenciación. Dentro de este ámbito, el Peluche promocional destaca por sus posibilidades creativas y su capacidad para reproducir personajes, mascotas y diseños corporativos. Con una trayectoria iniciada en 1967, Peluches CEL refuerza ahora su presencia digital con el estreno de MAE SL, una nueva página web que reúne su experiencia, capacidad de personalización y apuesta por la calidad, la seguridad y la sostenibilidad.

Una nueva web para mostrar el potencial del peluche personalizado

La nueva página web de Peluches CEL nace como un escaparate de su actividad y de las posibilidades que ofrece la fabricación de peluches personalizados. La plataforma permite conocer una trayectoria de casi seis décadas dedicada a transformar conceptos y diseños en productos adaptados a las características de cada proyecto.

El proceso parte de la idea aportada por cada cliente para trasladar al producto final sus formas, colores y principales elementos identificativos. Esta especialización permite desarrollar un Peluche promocional para marcas, empresas, instituciones, eventos y campañas, además de reproducir personajes, mascotas y otras creaciones personalizadas.

La atención al detalle continúa siendo uno de los pilares de la fabricación, desde la selección de materiales hasta los tejidos, costuras, rellenos, bordados y acabados. En aquellos productos destinados a ser juguetes, la compañía trabaja teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la normativa europea de seguridad de los juguetes EN 71.

EcoCEL incorpora materiales reciclados a la fabricación de peluches

La sostenibilidad ocupa también un espacio destacado en la nueva plataforma mediante EcoCEL, la línea con la que Peluches CEL incorpora materiales reciclados a determinados procesos de fabricación. Entre ellos se encuentra una fibra reciclada destinada al relleno de algunos peluches y elaborada a partir de plástico procedente de botellas recuperadas del entorno marino.

Según la información de la iniciativa, cada kilogramo de este relleno equivale aproximadamente a 50 botellas de plástico rescatadas del mar. El material cuenta, además, con referencias de certificación como UL Ocean-Bound Polyester Staple Fiber y OEKO-TEX STANDARD 100.

EcoCEL forma parte de una estrategia más amplia orientada a optimizar recursos, reducir residuos y mejorar la gestión de los materiales, manteniendo características tradicionales del producto como la suavidad y la esponjosidad.

Con el lanzamiento de www.maecel.com, Peluches CEL abre una nueva etapa en su evolución y reúne en un mismo espacio digital los valores que han acompañado su actividad desde 1967. Más de medio siglo después de sus comienzos, la compañía continúa transformando ideas en peluches personalizados, incorporando nuevas soluciones y materiales para responder a las necesidades actuales del mercado.

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