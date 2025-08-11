Percuforum, la tienda online que hace vibrar España con la auténtica percusión brasileña. - PERCUFORUM.

El ritmo inconfundible de Brasil llega a España de la mano de Percuforum.com, la tienda online referente en instrumentos de percusión, que amplía su catálogo con una selección única de instrumentos brasileños. Desde el poderoso surdo que marca el pulso de la samba, hasta el ágil tamborim que da chispa al carnaval, Percuforum se convierte en el punto de referencia para músicos, escuelas y agrupaciones que buscan el auténtico sonido de la batucada.

Una apuesta por la cultura afrobrasileña.

La percusión brasileña es mucho más que música: es tradición, comunidad y energía colectiva. Por eso, Percuforum ha reunido una cuidada gama de instrumentos que incluyen repiniques, caixas, agogôs, chocalhos y timbaus, todos seleccionados por su calidad, durabilidad y fidelidad al sonido original.

Con la llegada de esta línea, la tienda no solo ofrece productos, sino que impulsa la difusión de una de las expresiones culturales más vibrantes del mundo.

Instrumentos para todos los niveles.

Tanto si se trata de una escuela que busca equipar a su batucada completa, como si es un músico que quiere añadir un toque brasileño a su repertorio, Percuforum dispone de opciones para todos los niveles y presupuestos. Además, la web ofrece packs completos para grupos, facilitando la compra y asegurando un sonido homogéneo en las presentaciones.

Envíos rápidos y asesoramiento especializado.

El equipo de Percuforum está formado por músicos y expertos en percusión, que ofrecen asesoramiento personalizado para que cada cliente encuentre el instrumento ideal. Con envíos a toda Europa y opciones de financiación. Comprar un surdo o un repinique nunca ha sido tan fácil.

Una oportunidad para vivir Brasil en España.

En un momento en que la música une culturas y acerca continentes, Percuforum quiere que el espíritu del carnaval brasileño se sienta en cada ciudad española. Ya sea en festivales, desfiles, talleres o actuaciones callejeras, la percusión brasileña es garantía de energía, color y alegría.

Sobre Percuforum.

Percuforum.com es una tienda online especializada en instrumentos de percusión. Con un catálogo que abarca desde marcos para tambor chamánico, parches y percusión latina, ahora incorpora una línea completa de instrumentos brasileños para batucada, samba y maracatú.

Para más información, es posible contactar a través del correo electrónico info@percuforum.com o visitar la página web www.percuforum.com.

