El perfil del lector andaluz es así: mujer, devora más de 20 libros al año y lee todos los días

El 83% de los lectores andaluces leen a diario y no descartan convertirse en escritores, según la III Encuesta al Lector Andaluz realizada por la editorial ExLibric

Madrid, 26 de enero de 2026.-

Las letras andaluzas están más vivas que nunca. Así lo han demostrado los andaluces en la III Encuesta al Lector Andaluz que ha llevado a cabo la editorial ExLibric durante el pasado mes de agosto y que evidencia que en Andalucía se lee y mucho: el 83% de los encuestados lo hace a diario.



Además, más allá de leer, entre los andaluces también hay potenciales escritores. Existe un grupo considerable con interés creativo y potencial literario (23,9%), mostrando que la escritura también tiene un importante calado entre el lector andaluz.



Pero, ¿cuáles son las claves del lector andaluz? ¿Qué leen? ¿Cómo leen? ¿Cuándo y cuánto leen? Este es el perfil del lector en la comunidad autónoma.



El andaluz cuando lee, lee de verdad. Más del 80% lo hace a diario

Los andaluces devoran libros. Así lo demuestra el dato de que prácticamente la gran mayoría de encuestados (4.154 personas) aseguran leer a diario, un 83% de la muestra, cerca de un 10% más que hace 6 años, cuando se realizó la anterior edición de esta encuesta.



La pasión por la lectura que se respira en Andalucía es el dato clave del perfil lector en la región. El lector andaluz medio tiene nombre de mujer, con una edad comprendida entre los 25 y los 60 años y se decanta por la novela histórica en su mayoría.



Prefiere el papel frente a lo digital y compra sus libros en sus librerías de confianza, las de toda la vida, dejándose llevar por una buena portada o una sinopsis que engancha. Se les puede encontrar leyendo en cualquier rincón tranquilo y muchos sueñan, además, con escribir sus propias historias.



Género y generación, ¿quién marca el paso?

Cuando se habla del perfil del lector andaluz, quizás debería decirse lectora, porque la mayoría siguen siendo mujeres, un 73,6% por el 26,4% de hombres.



Un dato habitual en este ámbito, pero que demuestra que la tendencia empieza a cambiar poco a poco, pues, en comparación con los resultados de 2019, se aprecia un ligero descenso en la proporción femenina y un aumento en la masculina.



Si se habla de generación lectora, la mayoría se concentra en la franja de edad entre los 25 y 60 años, con un 44,6% en el grupo de 25 a 40 años y un 45,5% en el de 40 a 60 años.



Estos datos indican que la lectura en Andalucía está principalmente protagonizada por adultos en edad laboral, que suelen tener un perfil académico superior (44,8% estudios universitarios), con menor presencia de adolescentes y jóvenes, aunque los mayores siguen manteniendo una participación significativa.



Lectores empedernidos. 20 libros anuales de género histórico

Prácticamente, la totalidad de los encuestados aseguran leer a diario (más del 80%), un dato que hace elevar también la cantidad de libros anuales que consume de media un lector andaluz… ¡Más de 20 libros al año!



¿Y cómo eligen esos libros? Pues para los andaluces la primera impresión es la que cuenta: la sinopsis del libro y una buena portada es lo que atrapa al ávido lector para elegir su siguiente lectura (36,3%).



Sobre qué tratan esos libros que devoran los andaluces, en cuestión de géneros literarios, la novela histórica se lleva la palma. Un 23,5% la eligen como su género de cabecera.



A lo largo de los últimos años, el interés por la novela histórica se ha consolidado entre los lectores andaluces, manteniéndose como el género predominante, seguida de la ficción (19,8%) y el misterio (15,6%).



La batalla papel vs digital… la ganan las librerías.

Aunque el papel sigue siendo muy valorado (44,8%), existe una gran flexibilidad en el consumo de libros (44,6%). Esto refleja una transición hacia hábitos de lectura más adaptativos, pero sin que el formato digital haya alcanzado todavía una presencia significativa (10,5%).



Un dato que corrobora el hecho de que el lector andaluz prefiere seguir acudiendo mayoritariamente a las librerías de toda la vida para adquirir su próximo libro (54,1%). Las librerías físicas siguen siendo el principal canal de compra.



Aunque es evidente que los andaluces no perdonan una visita a la librería, también es reseñable que las compras online crecen significativamente en los últimos 6 años (de 15% a 27,7%), mientras que las grandes superficies han perdido peso, pasando del 19% al 4,7%.



Sevilla, Málaga y un rincón tranquilo. Los lugares favoritos para embarcarse en nuevas lecturas

Si en Andalucía se lee, en Sevilla (27,1%) y Málaga (20%) no sueltan un libro. Son las provincias con mayor población, reflejando una relación entre densidad poblacional y hábitos de lectura, pero llama especialmente la atención que Cádiz cierre el top 3 con un 14,6%.



La ubicación geográfica predominante del lector andaluz ya es conocida, pero si se les pregunta dónde prefieren leer, la respuesta es clara: cualquier lugar tranquilo y silencioso (64,9%).



Para los andaluces, lo verdaderamente importante es tener un libro entre las manos; el sitio es secundario, siempre que el ruido exterior no interrumpa ese instante íntimo y personal que se crea al sumergirse en una historia.



¿Y si el próximo bestseller está en Andalucía?

Los andaluces no solo se implican con la lectura, sino también con la escritura. Aunque una parte importante disfruta exclusivamente de la lectura (35,8%), existe un grupo considerable con interés creativo y potencial literario (23,9%), mostrando que en Andalucía existen muchos escritores en ciernes llenos de historias listas para ser contadas.



En definitiva, los lectores andaluces no solo mantienen un hábito de lectura frecuente, sino que consumen una cantidad considerable de libros al año. Andalucía está más enganchada que nunca a los libros.



Consultar el informe completo de la III Encuesta al Lector Andaluz.



