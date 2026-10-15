El perfume deja de ser una elección para siempre, Divain propone descubrir cuatro aromas cada mes - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.- Elegir un perfume suele implicar una decisión que se prolonga durante meses. Un mismo frasco acompaña la rutina diaria, las ocasiones especiales y los cambios de estación, aunque las preferencias no siempre permanezcan iguales. Frente a esa costumbre, la firma española Divain plantea una alternativa con Scent to Go, una propuesta basada en estuches de cuatro fragancias en miniatura que invita a descubrir diferentes aromas sin necesidad de adquirir un frasco de gran tamaño.

La iniciativa parte de una idea sencilla: el perfume no tiene por qué ser una elección permanente. Igual que la ropa cambia según la ocasión o la época del año, las fragancias pueden adaptarse a diferentes momentos. Una composición fresca para las mañanas, notas florales para determinadas ocasiones o aromas más intensos para la noche permiten explorar distintas preferencias sin limitarse a una única opción.

Cuatro fragancias para explorar nuevas preferencias

Scent to Go traslada esa flexibilidad a un formato concreto. Cada estuche reúne cuatro perfumes de 10 mililitros seleccionados alrededor de una temática. Las colecciones pueden centrarse en novedades, familias olfativas o tendencias, con una selección diferente cada mes.

Este planteamiento introduce una dimensión de descubrimiento en la compra. En lugar de escoger directamente un frasco de 100 mililitros, el consumidor puede experimentar con varias composiciones, comparar cómo evolucionan sobre su piel y comprobar cuáles encajan mejor con sus gustos.

El tamaño también modifica las posibilidades de uso. Los envases de 10 mililitros caben en un bolso o neceser y cumplen, por su capacidad, el límite habitual de líquidos permitido en el equipaje de mano. Así, resulta más sencillo llevar distintas fragancias durante un viaje o cambiar de aroma entre la jornada laboral y una actividad posterior.

De las novedades de temporada a los aromas personales

La variedad de las colecciones permite observar cómo Divain organiza sus propuestas. Entre sus ediciones figuran estuches de descubrimiento y selecciones dedicadas a novedades femeninas y masculinas. También existen combinaciones centradas en familias olfativas concretas, como los perfumes gourmand, caracterizados por notas que recuerdan a ingredientes dulces.

Las ediciones de septiembre, por ejemplo, incluyen composiciones que abarcan desde vainillas y flores hasta acordes aromáticos, amaderados y especiados. Esta diversidad permite identificar preferencias que quizá pasarían inadvertidas al comprar siempre una fragancia conocida.

Para Divain, Scent to Go supone además una manera de acercar su catálogo al consumidor mediante cantidades reducidas. La experiencia puede terminar con la elección de un perfume en tamaño convencional, pero también permite seguir alternando aromas.

La propuesta refleja una posibilidad cada vez más visible en la oferta de perfumería: sustituir la decisión inmediata por la experimentación. El perfume conserva su dimensión personal, aunque elegirlo ya no tenga que significar renunciar a los demás.

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Emisor: divain. Parfums

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