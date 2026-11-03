Perfumería Laura renueva su web y última un nuevo espacio de perfumería de autor

perfumería Laura - perfumería Laura

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 03 de noviembre de 2026.- La empresa familiar prepara una segunda tienda de 180 metros cuadrados y mejora su tienda online para que comprar desde el móvil resulte más fácil y ágil

Perfumería Laura prepara una nueva etapa con la renovación de su tienda online y una segunda tienda, ya próxima a estar lista, con 180 metros cuadrados dedicados a la perfumería de autor. Dos proyectos con un mismo objetivo: cuidar la experiencia de quienes se acercan a descubrir sus fragancias, tanto en persona como desde casa.



La actualización de la web pone el foco en la estabilidad y en una navegación más rápida, especialmente desde el móvil. La empresa está aligerando las páginas para que los clientes tengan que descargar menos contenido y sus dispositivos necesiten hacer menos trabajo al recorrer el catálogo.



Las pruebas previas al lanzamiento ya muestran mejoras concretas. En una de las páginas de producto analizadas, el tiempo necesario para mostrar el contenido principal se redujo un 32 %. Es un resultado de esa prueba, que puede variar según el teléfono y la conexión.



Detrás de esta revisión está también la implicación de Dany del Valle, integrante del proyecto familiar y especialista en Google Ads con más de 15 años gestionando campañas.



"Estoy acostumbrado a optimizar campañas en las que cada céntimo cuenta. Por eso me frustraba que la web de nuestro proyecto familiar no alcanzara el mínimo de estabilidad y velocidad que necesitábamos. Decidí arreglarla yo mismo y aplicar esa misma exigencia a la experiencia de nuestros clientes", explica Del Valle.



La renovación digital acompaña la ampliación de la presencia física de Perfumería Laura. El nuevo espacio de 180 metros cuadrados estará dedicado a la perfumería de autor y permitirá seguir desarrollando la atención personal y el descubrimiento de fragancias en tienda.



"Este es solo el primer paso de una segunda etapa de Perfumería Laura. Queremos una base más estable para crecer y ya tenemos casi lista una segunda tienda dedicada a la perfumería de autor. Estamos poniendo el mismo cuidado en quien nos visita en persona que en quien nos descubre desde su móvil", añade.





Emisor: Perfumería Laura

Nombre contacto: Daniel del Valle

Descripción contacto: Nivel de Calidad

Teléfono de contacto: 685814921