Perú: un destino gastronómico líder que regresa a Madrid Fusión 2026 para seducir

Promperú en Madrid Fusión 2024 - Promperú

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El país sudamericano, a través de Promperú, participará en el congreso gastronómico de referencia con un stand de 100 m inspirado en la tradición local. Del 26 al 28 de enero, los visitantes profesionales que acudan al evento en IFEMA Madrid podrán viajar a Perú a través del paladar.

La cocina peruana vuelve un año más a uno de los certámenes gastronómicos más relevantes a nivel mundial: Madrid Fusión. En un stand de 100 m, que recreará una típica taberna limeña, los asistentes podrán descubrir el país a través de su variada gastronomía.



Una invitación a viajar en cada bocado

En este espacio de encuentro y cercanía, los sabores peruanos desplegarán su magia a través de un nutrido programa de actividades. Degustaciones de café y dulces tradicionales, almuerzos de primer nivel elaborados a cuatro manos por chefs peruanos afincados en España, demostraciones de Pisco Sour a cargo del reconocido experto en pisco Johnny Schuler, y muchas sorpresas más mostrarán la enorme riqueza de ingredientes y técnicas culinarias del país.



La gastronomía peruana, reconocida por su biodiversidad de costa, Andes y Amazonía, se apoya en una historia de influencias indígenas, europeas, africanas y asiáticas. Estas fusiones únicas han dado lugar a cocinas de identidad propia como la Nikkei, de influencia japonesa, o la Chifa, de inspiración china.



El destino culinario más premiado del mundo

Esta gran oferta culinaria ha sido clave para captar el interés de los viajeros, posicionando al país en los primeros rankings de turismo gastronómico internacional.



Perú llega a Madrid Fusión tras haber sido reelegido, por decimotercer año consecutivo, como el mejor destino culinario del mundo en los World Travel Awards 2025. Este galardón se suma a los obtenidos en la edición sudamericana de los World Culinary Awards, donde el país fue distinguido como el "Mejor destino culinario de América Latina 2025" y Lima como la Mejor ciudad culinaria de América Latina 2025.



Sin embargo, el atractivo del país va más allá de sus platos. Los World Travel Awards 2025 también han distinguido a Perú como el mejor destino cultural del mundo, mientras que Machupicchu ha sido ratificada, por séptimo año, como la mejor atracción turística a nivel global.



Con esta carta de presentación, Perú se postula en Madrid Fusión no solo como una potencia gastronómica, sino como destino de viaje imprescindible para el 2026.

Contacto

Emisor: Promperú

Nombre contacto: Maria Belén Caparrós

Descripción contacto: MINT

Teléfono de contacto: 615 39 56 83