Del pétalo al QR; la digitalización de los sentimientos - teleROSA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de enero

Durante siglos, las flores han sido uno de los lenguajes emocionales más universales. El color de una rosa, el número de tallos en un ramo o el tipo de flor elegida transmitían mensajes que iban desde el amor hasta el agradecimiento o el recuerdo. Sin embargo, en pleno 2026, ese lenguaje milenario está experimentando una profunda transformación. En un mundo dominado por mensajes instantáneos, redes sociales y comunicaciones cada vez más rápidas, el sector floral está incorporando tecnología para preservar algo que, paradójicamente, es difícil de digitalizar: la emoción del momento. Empresas de todo el mundo llevan tiempo explorando nuevas formas de integrar tecnología en el proceso de regalar flores. Pero ha sido la española teleROSA quien ha conseguido desarrollar un sistema que combina el envío tradicional de flores con herramientas digitales diseñadas para capturar y conservar la experiencia emocional asociada al regalo.

De la tarjeta escrita al vídeo-mensaje emocional

Durante décadas, el mensaje que acompañaba a un ramo se limitaba a una breve tarjeta escrita. Hoy, sin embargo, la tecnología permite ampliar ese gesto. El sistema desarrollado por la compañía permite que el remitente pueda grabar previamente un vídeo-mensaje personal, accesible únicamente por la persona destinataria mediante un QR codificado.

Este formato introduce un elemento diferente en la experiencia del regalo. En lugar de una simple frase, el destinatario puede escuchar directamente el mensaje a la vez que ver la expresión de quien envía las flores. Pero lo mejor viene después, en el momento de la entrega, quien recibe el regalo también tiene la opción de grabar una vídeo-respuesta inmediata, capturando su reacción real ante la sorpresa y mostrando las flores que acaba de recibir. Esa respuesta se envía privada y automáticamente al remitente.

Según expertos en comportamiento del consumidor, este tipo de experiencias encajan con una tendencia creciente en el comercio digital: convertir una transacción en una experiencia emocional compartida.

Logística emocional en la era digital

La integración de tecnología en el sector floral no se limita únicamente a la comunicación entre remitente y destinatario. El sistema permite añadir otros elementos orientados a generar confianza en el cliente:

Fotografías del ramo real que se entrega.

Notificaciones en cada fase del proceso.

Traducción automática de mensajes entre idiomas.

Experiencia digital: en pocos clics conviertes cualquier día en extraordinario.

Este tipo de soluciones responde a una demanda creciente de transparencia en el comercio electrónico, especialmente cuando el producto está ligado a momentos emocionales importantes.

El modelo de franquicia irrumpe en la floristería tradicional

Esta evolución tecnológica no es casual, sino el resultado de un cambio estructural en el modelo de negocio. El sector está encontrando en la franquicia especializada la fórmula para liderar la era digital sin perder la esencia del oficio.

El caso de teleROSA ilustra esta transformación. Con un know-how consolidado desde 1999, la enseña ha volcado casi tres décadas de experiencia en un software de gestión propio optimizado para procesar grandes volúmenes de pedidos con margen de error cero. Esta robustez operativa permite que la tecnología más avanzada conviva con la máxima proximidad.

Al operar mediante una red de franquicias con zonas exclusivas, se elimina la incertidumbre de las entregas por mensajería. Para el cliente final, esto se traduce en una capacidad de respuesta casi inmediata: la flor no viaja en cajas, sino que se confecciona y entrega en márgenes de tiempo reducidos por el florista local. Es la unión perfecta entre una plataforma global de alta precisión y la agilidad de la entrega de cercanía, garantizando que la emoción llegue fresca, personalizada y en el momento exacto.

Contacto

Emisor: teleROSA

Contacto: teleROSA

Número de contacto: 900264088