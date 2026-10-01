Philips Ambilight TV, nuevo socio oficial de TV inmersiva de Assassin’s Creed en Europa - TPVISION

(Información remitida por la empresa firmante)

Colonia, Alemania, 1 de octubre de 2026.

TP Vision anuncia una nueva colaboración europea entre Philips Ambilight TV y Assassin’s Creed, videojuego de Ubisoft. Así, Philips Ambilight TV se convierte en el socio oficial de TV de la franquicia en Europa hasta diciembre de 2027. La colaboración incluirá una serie de proyectos para mostrar cómo un televisor puede hacer sentir más cinematográficos e inmersivos los mundos de los videojuegos.

“Los jugadores quieren sentirse más cerca de los mundos que exploran, las decisiones que toman y las historias que recorren“, afirma Anette van Dijk, directora de marketing para Europa de TP Vision. “Assassin’s Creed es una plataforma perfecta para comunicar nuestra propuesta de TV Gaming premium. Su narrativa cinematográfica, acción trepidante, mundos visualmente espectaculares y entornos impactantes nos permiten mostrar nuestras últimas innovaciones en gaming. Además, la franquicia gusta al público general, lo que la hace especialmente relevante para los jugadores, entorno retail y personas que priorizan el entretenimiento en el hogar. Es un orgullo colaborar con una marca tan emblemática y poder trabajar con Ubisoft para trasladar la atmósfera del juego al hogar y mostrar todo lo que Ambilight puede aportar al gaming actual”.

“La inmersión es una parte fundamental de la experiencia de Assassin’s Creed. Nuestros equipos pasan años creando nuestros mundos históricos con mucho cuidado para que, en el momento en que coges el mando, te sientas completamente transportado. Philips Ambilight TV ofrece una opción genial para los jugadores que quieren aumentar esa sensación de inmersión. Cuando subes a un mirador y el amanecer se proyecta sobre las paredes que te rodean, todo el espacio parece formar parte del juego”, afirma Martin Schelling, responsable de la marca Assassin’s Creed.

El gaming es uno de los usos más exigentes y cautivadores del televisor en el hogar. A diferencia del cine o el deporte, los videojuegos responden a cada acción del jugador. Los jugadores necesitan velocidad, claridad y control, pero también quieren que los mundos en los que juegan se perciban realistas, atmosféricos y cómodos durante sesiones más largas.

“Los videojuegos actuales exigen velocidad, precisión y consistencia a un televisor”, afirma Danny Tack, director sénior de Estrategia de Producto de TP Vision. “Los jugadores necesitan una latencia baja, movimientos fluidos, una conexión fiable y un nivel de detalle nítido, pero también les importa cómo se vive el juego desde el hogar. Con esta colaboración podemos unir la experiencia de Ubisoft en gaming con la tecnología de Philips Ambilight TV: un rendimiento que mete de lleno al usuario en el juego y una inmersión que hace que el juego parezca más grande que la pantalla”.

Marnix Bouw, director de Marketing de Producto para Europa de TP Vision, añade: “Como jugador, soy muy fan de los mundos y la narrativa de Assassin’s Creed. Como experto en productos de TV, me entusiasma especialmente cómo la franquicia aúna azoteas, edificios históricos, batallas navales, templos, personajes, luz, movimiento, sonido, color y atmósfera. Todos estos elementos contribuyen a la tensión y magnitud que buscan los jugadores y permiten a Philips Ambilight TV demostrar la fluidez del movimiento, un gran contraste, colores intensos, un nivel de detalle nítido y un sonido cinematográfico”.

Las últimas entregas de Assassin’s Creed plantean exigencias cada vez mayores a los televisores: una iluminación más rica, un mayor nivel de detalle, entornos más dinámicos, reescalado, modos de FPS altos y un sonido espacial hacen que la calidad de imagen y sonido sea aún más importante para la experiencia del jugador. Philips Ambilight TV reúne estos elementos mediante una calidad de imagen superior, un rendimiento audiovisual cinematográfico y una experiencia de iluminación que hace que el mundo que rodea al televisor parezca parte de la acción. Para quienes quieran ir un paso más allá, AmbiScape puede sincronizar Ambilight con lámparas inteligentes compatibles, extendiendo la atmósfera por toda la estancia.

En determinados modelos de Philips Ambilight TV, los jugadores pueden acceder a funciones como altas frecuencias de actualización, VRR, modos de latencia baja, HDMI 2.1, Game Bar 2.0 y compatibilidad con tecnologías como FreeSync o NVIDIA G-SYNC, en función del modelo. Estas funciones trabajan conjuntamente con el P5 AI Picture Engine, que analiza cada fotograma en tiempo real y ayuda a optimizar la calidad de la señal de origen, la nitidez, el color, el contraste y el movimiento, para que los juegos se vean limpios, detallados y naturales en pantalla. P5 AI actúa como una capa de inteligencia de imagen sobre la señal final que recibe de la consola o el PC, ayudando a mejorar la visibilidad, el equilibrio HDR, el nivel de detalle de las texturas y el movimiento, a su vez respetando el aspecto visual concebido para el juego. Ambilight amplía entonces el color y el movimiento de la imagen final más allá de la pantalla, añadiendo una segunda capa de inmersión que hace que el mundo del juego parezca más grande, real y presente en el hogar.

Un Philips Ambilight TV para cada tipo de jugador en 2026

Philips está actualizando su gama de Gaming TV en 2026 con una propuesta para cada público. El OLED811 es la opción OLED de alto contraste para los jugadores que buscan negros profundos, una gran calidad de imagen, VRR de hasta 165 Hz, HDMI 2.1 y una experiencia de juego con una respuesta muy rápida. El MLED981 está diseñado para los jugadores que buscan el máximo impacto visual, con un panel RGB Mini LED de 85 pulgadas, colores intensos, gran luminosidad, FreeSync Premium Pro y hasta 165 Hz de VRR o 330 Hz de DLG para juegos de acción rápida. El PQS9001 es la opción QLED más accesible para los jugadores que buscan pantallas de gran tamaño, hasta 144 Hz de VRR o 240 Hz de DLG y funciones de gaming actuales en un producto más equilibrado.

Juntos, Philips Ambilight TV y Assassin’s Creed crean una propuesta de gaming que va más allá de las especificaciones técnicas. La colaboración reúne el rendimiento que esperan los jugadores, la calidad audiovisual cinematográfica que buscan y la atmósfera inmersiva que solo Ambilight puede crear. Con Ambilight TV, los mundos de Assassin’s Creed no se limitan a aparecer en pantalla. Se extienden por toda la estancia.