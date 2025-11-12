Philips y Santander premian a seis empresas que transforman el envejecimiento con soluciones innovadoras

El reto internacional Santander X Global Challenge | Reimagine Silver Age, impulsado por Banco Santander, Philips y Oxentia Foundation, premia a startups y scaleups que promueven un envejecimiento más saludable, activo y autónomo.

Las seis empresas ganadoras han recibido 120.000 euros en premios, acceso a la comunidad global Santander X 100, conexión con Fintech Station, el área de innovación abierta de Banco Santander, y cuentan con el acompañamiento de Philips como líder en el ámbito de la salud.

Madrid, 12 de noviembre de 2025 - Banco Santander y Philips han anunciado esta mañana los seis ganadores del reto global Santander X Global Challenge | Reimagine Silver Age, una iniciativa internacional que durante varios meses ha buscado las startups y scaleups más innovadoras, con soluciones para afrontar los desafíos del envejecimiento y promover una vida más saludable, activa y autónoma en la tercera edad.

El reto, impulsado por Santander junto con la empresa Philips y Oxentia Foundation, ha contado con la participación de cerca de 500 propuestas procedentes de 11 países. Un jurado experto ha seleccionado a tres startups y tres scaleups ganadoras, que recibirán un total de 120.000 euros en premios —30.000 € para cada scaleup y 10.000 € para cada startup—, además de integrarse en la comunidad global Santander X 100, que conecta a las iniciativas y empresas más destacadas del ecosistema Santander X.

El anuncio de los ganadores se ha celebrado en la sede de Philips en la ciudad de Amsterdam y ha contado con la participación de Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica, Peter Huber, CEO Global Insurance de Banco Santander, Ana Alemán, directora global de Santander X.

“En un mundo donde las personas viven más tiempo, la calidad de esos años adicionales importa más que nunca”, afirmó Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica. “A través del Reimagine Silver Age Challenge buscamos impulsar innovaciones que permitan envejecer con vitalidad y autonomía. En Philips estamos profundamente comprometidos con mejorar la salud y el bienestar de las personas mediante innovaciones significativas en tecnología sanitaria y por esta razón nos motiva apoyar iniciativas como esta.”

Las seis empresas premiadas destacan por su enfoque en la prevención, la independencia y la mejora continua del bienestar, alineadas con la visión de Philips de ofrecer tecnología que aporte un impacto real en la vida de las personas.

Startups ganadoras

Health Intelligence Solutions (Chile): un sistema de diagnóstico domiciliario del sueño con inteligencia clínica automatizada y oximetría avanzada, que simplifica el proceso de detección y tratamiento de trastornos del sueño.

Point Pressure (España): dispositivo portátil de neuromodulación mecánica, personalizable a través de una app, que mejora la movilidad tras un ictus, ayudando a reducir caídas y dependencia.

Ellyfe (Reino Unido): pulsera inteligente que monitoriza la hidratación en personas mayores, alertando a cuidadores para prevenir casos de deshidratación.

La startup MySense (Reino Unido) ha recibido una mención de honor por su solución para mantener la independencia de personas mayores mediante sensores conectados y análisis del comportamiento para detectar riesgos de salud tempranos.

Scaleups ganadoras:

CarePredict (EE. UU.): pulsera inteligente que analiza patrones diarios con inteligencia artificial para anticipar caídas e infecciones urinarias, evitando hospitalizaciones innecesarias.

Robopedics (España): sistema robótico ultraligero que ayuda a personas con secuelas de ictus a recuperar la movilidad y caminar con mayor independencia.

Elevvo (España): terapia domiciliaria basada en inteligencia artificial, con estimulación auditiva y neurofeedback, que ayuda a ralentizar el deterioro cognitivo y mejorar la calidad de vida.

La scaleup Altum Sequencing (España) ha recibido una mención de honor por sus soluciones de biopsia líquida e IA que permiten identificar recaídas oncológicas en fases muy tempranas.

Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países.

Santander y su apoyo a la educación, la empleabilidad y el emprendimiento

Este reto forma parte del compromiso de Banco Santander con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento desde hace casi 30 años y que le distingue del resto de entidades financieras del mundo. El banco ha destinado más de 2.400 millones de euros a estos fines y apoyado a más de 3,7 millones de personas y empresas a través de acuerdos con más de 1.100 universidades y organizaciones. Además, ha sido reconocido como una de las empresas que más están contribuyendo a cambiar el mundo a mejor, según la lista de la revista Fortune ‘Change the World’ 2025 (www.santander.com/universidades).

En este contexto, apoya a las empresas para crecer y transformarse a lo largo de las diferentes etapas de su trayectoria a través de la plataforma global Santander X, que ofrece un amplio abanico de herramientas y servicios no financieros como programas formativos, cursos online, descuentos, eventos exclusivos, retos y premios, entre otros beneficios.

Oxentia Foundation, y su compromiso con la innovación y el emprendimiento global

Oxentia Foundation se creó para impulsar el objetivo fundacional de Oxentia: hacer frente a las desigualdades mundiales por medio de actividades de innovación y emprendimiento. Oxentia ha organizado competiciones internacionales de emprendimiento y premios, además de facilitar asesoramiento a emprendedores para promover la comercialización de proyectos de base científica y tecnológica, con impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Oxentia surgió de la empresa de transferencia de tecnología de la Universidad de Oxford, Oxford University Innovation, con el objetivo de prestar servicios especializados de gestión de la innovación a clientes del sector público y privado alrededor del mundo. Su enfoque se sustenta en una sólida herencia de Oxford, basada en más de 30 años de experiencia en el apoyo a la innovación académica y el espíritu empresarial en más de 70 países.

