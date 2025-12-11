Photosì integra funciones de IA para crear fotolibros más emotivos y personales de forma rápida y sencilla - Aleph Comunicación

Madrid, 11 de diciembre de 2025.-

La app de PhotoSì integra funciones de Inteligencia Artificial para seleccionar las mejores fotos, maquetarlas automáticamente y enriquecer los recuerdos más especiales con fechas y mapas, ofreciendo un resultado único de forma rápida, sencilla e intuitiva.

Madrid, 10 de diciembre de 2025 - PhotoSì, empresa italiana de referencia en productos fotográficos personalizados, presenta en España su nueva funcionalidad de Inteligencia Artificial para la creación automática de Fotolibros. Con esta innovación, la marca da un paso más en su apuesta por transformar las fotos más emotivas del móvil en recuerdos palpables con Fotolibros cuidados y profesionales, sin necesidad de elegir y ordenar cada imagen.

La nueva función de IA de PhotoSì actúa como un asistente creativo dentro de la app: analiza la galería del usuario, identifica las mejores fotos, reconoce esos instantes que de verdad importan y los organiza automáticamente en un Fotolibros listos para enviar a imprimir, como el Fotolibro del Año o Fotolibros del Viaje, cuando detecta en la galería una selección de fotografías realizadas en otra ubicación. Todo ello manteniendo la posibilidad de personalizar el resultado en pocos toques para obtener un diseño totalmente personalizado.

PhotoSì completa la experiencia con un servicio logístico muy ágil, que permite recibir el Fotolibro acabado en pocos días, en tu propia casa. Además, todos los Fotolibros se producen en Italia y cuentan con una alta calidad en impresión y acabados.

Rapidez, sencillez y un plus de creatividad

Uno de los principales frenos a la hora de crear un Fotolibro es la sensación de que “no tengo tiempo para ponerme a elegir fotos”. La tecnología de PhotoSì elimina esta barrera:

Sencillez y rapidez: la app genera automáticamente un Fotolibro filtrando y ordenando fotos para que el usuario solo tenga que revisar y ajustar los últimos detalles, disfrutando del recuerdo sin perder tiempo en lo técnico.

Resultados profesionales que consiguen emocionar: incluso quienes nunca han diseñado un Fotolibro consiguen un resultado coherente, equilibrado y visualmente atractivo.

La IA de PhotoSì utiliza criterios de calidad de imagen y composición para seleccionar las fotografías que representan los momentos más especiales y construir una narrativa visual fluida.

Además de seleccionar y maquetar, la IA de PhotoSì enriquece el álbum con fechas y mapas, por ejemplo en el Fotolibro de viaje. De este modo, el Fotolibro no solo reúne imágenes, sino que se convierte en un objeto con un storytelling más rico y personal, que invita a revivir cada emoción como si estuviera ocurriendo de nuevo.

El usuario conserva siempre el control: puede modificar de forma intuitiva el diseño, el número de páginas, la disposición de las fotos o los textos, aceptando la propuesta automática o ajustándola a su gusto con total libertad. De este modo puede dar forma a un recuerdo que se sentirá realmente propio.

El regalo perfecto y más personal para esta Navidad

El lanzamiento de esta funcionalidad en España llega justo a tiempo para las fiestas navideñas, cuando muchas personas buscan regalos con significado y capaces de emocionar, alejados de lo puramente material.

Los Fotolibros creados con PhotoSì se convierten en regalos emotivos y muy personales, ideales para resumir los mejores momentos del año o revivir un gran viaje. En definitiva, es la manera perfecta de autorregalarse algo muy especial o sorprender con un recuerdo emotivo y único que no se puede encontrar en ninguna tienda.

Sobre PhotoSì:

PhotoSì S.p.A. es una empresa italiana de referencia con sede en Riccione, fundada en 1973. Líder en Italia y actor destacado a nivel internacional en el sector de la impresión fotográfica digital, cuenta con más de 2 millones de clientes fidelizados. El éxito de la empresa reside en su profunda y constante vocación por la innovación y el desarrollo tecnológico. A lo largo de su trayectoria, PhotoSì no solo ha sabido adaptarse, sino también anticiparse a la evolución del mercado:

En 2006 revolucionó el sector al prever el enorme potencial del paso de la fotografía analógica a la digital.

En 2012 lanzó la primera aplicación de impresión fotográfica en Europa, que hoy supera los 10 millones de descargas totales.

Fiel a su compromiso de transformar emociones y recuerdos digitales en productos tangibles como Fotolibros, Revelados, Cuadros y Gadgets, PhotoSì trabaja cada día para que la experiencia de creación de productos sea cada vez más intuitiva, sencilla y gratificante para sus usuarios.

