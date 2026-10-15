Piensin compara los precios de los seguros de vida de las principales aseguradoras en octubre de 2026

Piensin compara los precios de los seguros de vida - Piensin

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.- El análisis muestra que asegurar 100.000 euros por fallecimiento cuesta desde 31,58 euros al año a los 30 años, 49,40 euros a los 40, 155,40 euros a los 50 y 429,50 euros a los 60, según las ofertas más económicas para cada edad

Piensin, marca especializada de Globalfinanz en seguros de vida y protección familiar, ha analizado los precios de los seguros de vida de las principales compañías aseguradoras en octubre de 2026. La comparativa examina cómo varían las primas según la edad, el capital asegurado y las coberturas contratadas, y muestra que la compañía más económica no siempre es la misma.



Para un seguro que cubre exclusivamente el fallecimiento y un capital de 100.000 euros, ASISA Vida presenta el menor precio a los 30 años, con 31,58 euros anuales. AXA encabeza la comparativa a los 40, 50 y 60 años, con 49,40, 155,40 y 429,50 euros anuales, respectivamente.



Las diferencias se mantienen al incorporar otras garantías. En los seguros de vida con incapacidad permanente absoluta, el precio mínimo para 100.000 euros de capital es de 54,33 euros a los 30 años con ASISA Vida, 86,92 euros a los 40 años con AXA, 221,87 euros a los 50 años con AXA y 644,15 euros a los 60 años con MetLife.



En otras modalidades, las aseguradoras con las primas más competitivas cambian. MetLife presenta los menores precios en incapacidad profesional a los 40, 50 y 60 años, mientras que AXA registra las primas más bajas en vida con incapacidad permanente absoluta y doble capital por accidente a los 40 y 50 años. A los 60 años, la menor prima de esta última modalidad corresponde a MetLife.



Precios según las coberturas y el capital asegurado

El análisis de Piensin compara cuatro edades —30, 40, 50 y 60 años—, tres capitales asegurados —100.000, 150.000 y 200.000 euros— y seis modalidades de seguro de vida. Estas incluyen desde la cobertura básica de fallecimiento hasta opciones con incapacidad permanente absoluta, incapacidad profesional, enfermedades graves o capitales adicionales por accidente.



Los precios proceden de simulaciones realizadas en octubre de 2026, actualizadas al 13 de octubre de 2026, para personas no fumadoras, sin patologías declaradas, con profesiones y actividades sin riesgos especiales. Las cantidades se presentan como costes anuales orientativos. Para las simulaciones de 60 años con capitales de 150.000 y 200.000 euros, los importes semestrales se han multiplicado por dos para obtener su coste anual equivalente. Los precios están sujetos a la valoración y aceptación de cada aseguradora.



Piensin recuerda que, además del precio, es importante comparar las condiciones de las pólizas, especialmente las definiciones de incapacidad, las exclusiones y los capitales adicionales incluidos en cada modalidad.



Consultar el estudio completo

La comparativa de Piensin incluye los precios de las principales aseguradoras por edad, capital asegurado y modalidad de cobertura, con las tablas y los detalles de las simulaciones realizadas en octubre de 2026.



Estudio completo: Precios de los seguros de vida en octubre de 2026 – Piensin



Sobre Piensin

Piensin es la marca especializada de Globalfinanz en seguros de vida y protección familiar. Ayuda a las familias a tomar mejores decisiones sobre su protección económica mediante asesoramiento especializado, herramientas de cálculo y comparación entre distintas aseguradoras.



Emisor: Piensin

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