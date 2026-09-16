De una plataforma de camping a la legaltech, la singular historia de Biscotti CMP - Campcruisers GmbH

(Información remitida por la empresa firmante)

De una plataforma berlinesa de reservas de viajes de camping ha nacido un software que reúne en un solo sistema la gestión del consentimiento, los textos legales y la accesibilidad de los sitios web

Falkensee (Alemania), 16 de septiembre de 2026.- La historia de Biscotti CMP no empieza en un laboratorio de inteligencia artificial ni en una facultad de derecho, sino en una plataforma de reservas de viajes de camping. Campcruisers GmbH, fundada el 8 de mayo de 2024 en Berlín por Daniel Bosch y Philipp André Marschall, desarrolla una aplicación para reservar viajes completos de camping, desde la autocaravana hasta los campings y las atracciones turísticas, en un único lugar. Este continúa siendo el negocio principal de la empresa. La aparición de una plataforma legaltech a su lado no estaba prevista.

El origen estuvo en una necesidad interna. Campcruisers requería aviso legal, política de cookies, privacidad y condiciones generales, además de cumplir los requisitos del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Los costes jurídicos ascendieron a varios miles de euros y el proveedor de gestión del consentimiento cobraba por dominio y volumen de sesiones.

A mediados de 2025, Bosch y Marschall optaron por desarrollar su propia solución. Así nació la primera versión de Biscotti CMP. Posteriormente, comprobaron que modelos lingüísticos avanzados podían superar exámenes jurídicos como el segundo examen estatal alemán y el bar exam estadounidense cuando recibían instrucciones mediante una metodología adecuada. Ese hallazgo impulsó el desarrollo del Smart Legal Wizard.

Un cuestionario para generar documentos adaptados a cada web

El Smart Legal Wizard reproduce en dos fases el esquema de una primera consulta jurídica. El operador responde inicialmente a un cuestionario adaptado a su actividad y jurisdicción. Con esa información, la IA genera un dictamen jurídico interno para determinar qué documentos exige cada caso y, posteriormente, elaborar los textos correspondientes.

El sistema no parte únicamente de plantillas genéricas. El Tech Stack Scanner identifica las tecnologías, servicios de terceros, herramientas analíticas y mecanismos de rastreo utilizados por cada dominio y traslada esa información al generador. A ello se suma el Legal Watchdog, que consulta continuamente API jurídicas gubernamentales, blogs de abogados y otras fuentes para detectar posibles necesidades de actualización y notificarlas.

Biscotti CMP opera en 44 idiomas y está registrada ante IAB Europe como CMP conforme al estándar TCF 2.3, con ID 497 y soporte para Google Consent Mode v2. La implementación de TCF 2.4 se encuentra en marcha.

La plataforma incorpora asimismo un escáner basado en WCAG 2.2 y un widget de accesibilidad. Los SDK para iOS y Android ya están disponibles, mientras los plugins comerciales para WooCommerce y Shopify se preparan para su publicación. Un servidor MCP propio permite, además, integrarla directamente en entornos de desarrollo basados en inteligencia artificial.

De resolver un problema interno a trabajar con agencias

Lo que comenzó como una herramienta propia se ha convertido en un segundo producto comercial orientado especialmente a agencias web y profesionales. La tarifa Agency permite gestionar hasta 50 dominios y dos millones de sesiones e incorpora subcuentas, panel de revendedor, dominio y correo con marca propia y licencia white label. Biscotti CMP permanece así como operador técnico mientras la agencia comercializa el servicio bajo su propia identidad.

La oferta incluye también una API pública y webhooks firmados criptográficamente para comunicar eventos de consentimiento, cambios regulatorios y resultados de pruebas A/B.

Mario Bosquet, Head of AI Strategy & Systems Audit de Keenfunnel, define Biscotti CMP como la herramienta definitiva de RGPD y cookies para agencias. Entre sus funcionalidades destaca el Pre-Boot Shield, diseñado para bloquear scripts de marketing antes del consentimiento, además de la detección automática de nuevas cookies y las posibilidades de marca blanca.

La compañía, no obstante, delimita expresamente el papel de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no sustituye a un abogado, y esa nunca fue nuestra intención, afirma Philipp André Marschall, cofundador de Campcruisers GmbH. La empresa recomienda que un abogado revise los documentos generados antes de utilizarlos y ya permite solicitar esta comprobación profesional con un coste adicional. Actualmente busca abogados colaboradores en Alemania, España y otros países.

En realidad nunca quisimos lanzar un producto legaltech, señala Daniel Bosch, consejero delegado de Campcruisers GmbH. El directivo explica que la suma de los costes de documentación legal y gestión del consentimiento, unida a las posibilidades que ofrecía la IA, llevó a desarrollar internamente una herramienta que posteriormente podía comercializarse a un precio asequible.

Biscotti CMP mantiene una tarifa gratuita para un dominio y hasta 5.000 sesiones mensuales, mientras que el plan para agencias cuesta 79,99 euros al mes. Desde finales de 2025, Campcruisers GmbH tiene su sede en Falkensee, Brandeburgo, a las puertas de Berlín, mientras continúa paralelamente el desarrollo de su plataforma de reservas de camping.

Acerca de Biscotti CMP

Biscotti CMP es la plataforma de gestión de consentimiento y cumplimiento web de Campcruisers GmbH. Registrada ante IAB Europe como CMP para TCF 2.3 (ID 497), integra gestión de cookies, generación de textos legales asistida por IA, monitorización jurídica, análisis tecnológico, herramientas de accesibilidad basadas en WCAG 2.2 e integración mediante MCP. Más información: www.biscotti-cmp.com/es.

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