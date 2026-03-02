Polaris anuncia la aprobación del Acuerdo SO1 por parte de Puerto Rico Electric Power Authority

Polaris anuncia la aprobación del Acuerdo SO1 - Polaris Renewable Energy Inc.

La autoridad eléctrica de Puerto Rico ha aprobado el acuerdo estándar para el sistema de almacenamiento de energía en baterías del proyecto de Polaris en Punta Lima, un paso clave dentro del programa acelerado de almacenamiento en la isla, pendiente ahora de la autorización final de la Junta de Supervisión Fiscal

Madrid, 2 de marzo de 2026.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" o la "Compañía") se complace en anunciar que, en una reunión celebrada el 19 de febrero de 2026, la Junta de Gobierno de la Puerto Rico Electric Power Authority ("PREPA") aprobó el Acuerdo de Oferta Estándar para Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (Battery Energy Storage System Standard Offer Agreement, "Acuerdo SO1"). La Compañía recibió notificación formal por escrito de dicha aprobación el 27 de febrero de 2026.



La ejecución del Acuerdo SO1 entre PREPA y Polaris Power US, Inc. ("PPUS"), filial de propiedad total de Polaris, sigue sujeta a la aprobación de la Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (FOMB), lo que constituye el siguiente paso requerido en el proceso. La Compañía mantiene una perspectiva optimista de que la revisión y autorización por parte de la FOMB avanzarán de manera oportuna en línea con los hitos regulatorios previamente alcanzados para este proyecto.



El Acuerdo SO1 forma parte del Programa Acelerado de Incorporación de Almacenamiento de Puerto Rico (Puerto Rico Accelerated Storage Addition Program, "ASAP"), una iniciativa estratégica destinada a reforzar la fiabilidad de la red eléctrica en toda la isla mediante el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías a escala de servicio público ("BESS") ubicados junto a instalaciones de generación existentes.



En este marco, PPUS actuará como el "Proveedor de Recursos", responsable de la instalación y operación del BESS, mientras que Punta Lima Wind Farm, LLC ("PLWF"), otra filial de Polaris, continuará desempeñándose como el "Propietario de la Instalación de Generación" para el emplazamiento de Punta Lima donde se ubicará el sistema de almacenamiento.



Una vez que el proyecto BESS esté construido y plenamente operativo, el Proveedor de Recursos tendrá derecho a recibir pagos mensuales fijos y basados en desempeño por parte de PREPA a cambio de prestar servicios de almacenamiento de energía, incluyendo capacidad y soporte a la red. El Acuerdo SO1 contempla una capacidad BESS de 71,4 MW (35,7 MW x 2). Se prevé que la fecha de Operación Comercial comience doce meses después de la ejecución del Acuerdo SO1 definitivo, con una vigencia de 20 años a partir de dicha fecha.



Marc Murnaghan, CEO de Polaris, comentó: "La autorización del Acuerdo SO1 por parte de la Junta de Gobierno de PREPA marca un paso importante en el desarrollo de nuestras iniciativas de almacenamiento de energía en baterías en Puerto Rico. Este proyecto refuerza aún más nuestro compromiso de mejorar la fiabilidad de la red en la isla, al tiempo que amplía el valor estratégico de nuestro activo existente en Punta Lima".



Polaris mantiene su compromiso de ofrecer soluciones energéticas sostenibles a largo plazo en América Latina y el Caribe y espera seguir colaborando con todas las partes interesadas durante el proceso de aprobación e implementación.



Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y que se dedica a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe. Es un actor de alto rendimiento y solidez financiera en la transición energética.



La cartera de la Compañía incluye una planta geotérmica (82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW), tres proyectos solares (fotovoltaicos) (35 MW) y un parque eólico terrestre (26 MW).

