Positive Everyday: Mullor pone nombre a 85 años cuidando lo esencial - MULLOR, S.A.

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de noviembre de 2026.- La Familia Mullor reúne bajo un mismo ecosistema de marca su actividad de Facility Services y su compromiso social (Fundación Mullor, Selid y Serisol) y estrena una nueva identidad visual que proyecta su legado hacia el futuro.

Mullor, compañía familiar con 85 años de trayectoria en servicios esenciales y compromiso social, presenta la evolución de su marca: un ecosistema articulado bajo una única idea, Positive Everyday, que recoge su excelencia operativa y su vocación de servicio y las proyecta hacia el futuro con una nueva identidad visual.

El nuevo planteamiento ordena y pone nombre a lo que Mullor siempre ha sido. Bajo la creencia de que lo esencial, cuando se cuida, mejora la vida diaria de las personas, la marca refuerza la unión de una cara operativa y una cara responsable que han convivido durante toda su historia, manteniendo intactos su actividad y sus servicios.

Una evolución al ritmo de su crecimiento

El cambio llega en un momento en el que Mullor necesitaba una marca capaz de abrazar de forma coherente su propio crecimiento. En la última década, la compañía ha sumado nuevos territorios, ha ampliado su actividad con áreas como el mantenimiento y los servicios auxiliares, y la familia propietaria ha dado forma a su vocación social con la creación de la Fundación Mullor, el centro especial de empleo Selid y la empresa de inserción Serisol. El nuevo planteamiento ordena todo ese recorrido bajo una misma idea y establece los pasos a seguir para continuar avanzando con sentido.

Un ecosistema con cuatro marcas

La familia Mullor impulsa un ecosistema formado por cuatro marcas con una misma razón de ser:

Mullor: servicios profesionales de facilities como limpieza y outsourcing y mantenimiento que cuidan los espacios de trabajo para generar bienestar.

Fundación Mullor: forma y acompaña a personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad y asesora a las empresas que las quieren incorporar.

Selid: centro especial de empleo que ofrece trabajo estable a personas con discapacidad.

Serisol: empresa de inserción que acompaña hacia el empleo a personas en riesgo de exclusión.

Positive Everyday

La idea de marca, Positive Everyday, sintetiza esa forma de trabajar: la convicción de que cada servicio, cada empleo y cada itinerario puede impactar positivamente en el día a día de personas, empresas y comunidades. Es el hilo que conecta a las cuatro marcas y la síntesis de 85 años cuidando lo esencial.

Nueva identidad visual

El rebranding incorpora una identidad visual renovada. Un pictograma de tres capas inspirado en la histórica letra “M” de la marca que representa los tres pasos del Método Mullor (Saber hacer, Estar a tu lado y Dejar huella). La paleta combina el azul de la fiabilidad técnica con el verde del compromiso social, y cada marca del ecosistema hereda el imagotipo poniendo el foco en su color principal: el azul en Mullor y el verde en Fundación Mullor, Selid y Serisol. Un sistema que transmite de manera fiel la humanidad, el rigor y el optimismo propios de la marca.

Continuidad para clientes y equipo

Para clientes y empleados, la operativa se mantiene: mismos servicios, mismos equipos y los mismos interlocutores, con la exigencia de siempre. Lo que aporta la nueva marca es un nuevo marco común que potencia la comunicación de la excelencia operativa perseguida, y el compromiso social de estos proyectos empresariales, y que hace más reconocible y comprensible todo lo que Mullor y Fundación Mullor representan para sus impulsores.

Declaración de Mercedes Mullor, presidenta de la empresa Mullor:

“Queríamos aprovechar los 85 años para mejorar la comunicación de nuestra manera de trabajar, y de nuestro propósito como empresa y como familia impulsora de un proyecto empresarial, y también de un proyecto social que refleja nuestros valores y compromiso tangible con la sociedad”

Datos Clave

85 años de trayectoria, con el 100% del capital familiar.

Más de 3.900 personas en el equipo y 3.100 clientes.

Presencia creciente en la Península Ibérica.

Una empresa inclusiva: el 3,9% de la plantilla de Mullor tiene certificado de discapacidad, el doble del objetivo legal.

Fundación Mullor: sólo el año 2025 ha gestionado con éxito más de 1.000 procesos de selección, ha acompañado a 727 personas en situación de vulnerabilidad para que participen en estos procesos, y ha conseguido la inserción laboral de 100 personas con certificado de discapacidad.

Sobre Mullor

La familia Mullor lleva 85 años impulsando un ecosistema de servicios esenciales con impacto social. Además de Mullor (Facility Services & Outsourcing), la familia Mullor ha impulsado la creación de la Fundación Mullor, que en si mismo es un grupo empresarial social formado por la Fundación Mullor, y dos empresas de iniciativa social: Selid (Centro Especial de Empleo) y Serisol (Empresa de Inserción). Una idea lo conecta todo, Positive Everyday la creencia de que lo esencial, cuando se cuida, mejora la vida diaria de las personas.



Emisor: MULLOR, S.A.

Contacto: MULLOR, S.A.

Número de contacto: +34 664 249 932