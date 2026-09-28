Los Premios Farmacia 2026 se consolidan como la gran cita anual del sector farmacéutico

Gala Premios Farmacia 2026 - Premios Farmacia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre

Más de 250 farmacéuticos y representantes de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, laboratorios, industria, marcas, investigación, distribución, medios y comunicación en salud participaron en una nueva edición de los Premios Farmacia, celebrada en la Real Casa de Correos de Madrid y presidida por Pilar Jimeno, directora general de Inspección y Sanidad de la Comunidad de Madrid

Los Premios Farmacia 2026 volvieron a reunir en Madrid a una amplia representación del sector farmacéutico en una gala que se consolida como la gran cita anual de la profesión y como uno de sus principales espacios de encuentro, reconocimiento y celebración.



La ceremonia tuvo lugar en un enclave de especial relevancia institucional, la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y estuvo presidida por Pilar Jimeno, directora general de Inspección y Sanidad de la Comunidad de Madrid.



Más de 250 farmacéuticos participaron en el encuentro junto a equipos directivos de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de distintos puntos de España, responsables de laboratorios y compañías farmacéuticas, profesionales de la distribución, marcas, medios de comunicación, divulgadores, profesionales vinculados a la salud y embajadores de marcas farmacéuticas.



Un reconocimiento a quienes hacen avanzar el sector

Los Premios Farmacia tienen como objetivo reconocer a los profesionales, compañías, marcas, productos, campañas e iniciativas que han destacado por su aportación a la farmacia, la innovación, la divulgación y la comunicación en salud.



Entre los galardonados de esta edición, Jordi Corona Colldeforn recibió el Premio a la Trayectoria Profesional, en reconocimiento a sus más de 26 años de experiencia en el sector farmacéutico.



Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez) fue reconocido como Mejor Creador de Contenido Farmacéutico y Ana Morales, de Vogue, recibió el premio a Mejor Periodista.



La gala reconoció también a Nuria Roca como Mejor Embajadora de Marca 2026, poniendo en valor el papel que desempeñan los prescriptores y comunicadores en la difusión de mensajes vinculados a la salud y al ámbito farmacéutico.



En el área de innovación, Nieves Álvarez recogió el premio a Mejor Producto Innovación 2026 por The Cure Skin Biotech Protocol, lanzamiento de su marca NIEVES Beauty.



La farmacia del futuro, protagonista del encuentro

Además de la ceremonia de entrega de premios, la jornada incluyó una mesa redonda centrada en los principales retos y transformaciones de la farmacia.



Los Premios Farmacia refuerzan así su vocación como foro de encuentro de toda la profesión, combinando reconocimiento, reflexión y generación de nuevas conexiones entre los distintos actores del ecosistema farmacéutico.



Ganadores de los Premios Farmacia 2026



• Mejor Marca Revelación: Eleven Obi



• Mejor Marca Solar: Heliocare



• Mejor Marca Capilar: Klorane



• Mejor Marca Nutricosmética: IVB Wellness



• Mejor Campaña en RR. SS.: Superlativa, 'Paufeel x Superlativa – Mind & Body Reset Plan'



• Mejor Marca de Higiene Bucal: PHB Time to Care



• Mejor Marca de Suplementación: Aboca



• Mejor Periodista: Ana Morales (Vogue)



• Mejor Creador de Contenido Farmacéutico: Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez)

• Mejor Campaña de Sensibilización: Virginia Barrau Cavero, 'No juegues con el sol'



• Mejor Medio: Harper’s Bazaar



• Mejor Embajadora de Marca: Nuria Roca



• Mejor Producto Innovación: NIEVES by Nieves Álvarez The Cure Skin Biotech Protocol



• Mejor Marca Dermocosmética: La Roche-Posay



• Premio a la Trayectoria Profesional: Jordi Corona Colldeforn



Con esta nueva edición, los Premios Farmacia reafirman su propósito de reconocer la excelencia, la innovación y el compromiso de los proyectos, productos y profesionales del sector farmacéutico que han destacado a lo largo de 2026.

Contacto

Nombre contacto: Carmen Hildalgo

Descripción contacto: Premios Farmacia - Responsable de Comunicación

Teléfono de contacto: 678697964



