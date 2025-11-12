Presentación de la Casa Cisa nueva construcción por IMAB HOUSE en Premià de Dalt

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 12 de noviembre de 2025.-

En el corazón de Premià de Dalt, una de las zonas más exclusivas del Maresme, surge Casa Cisa, una nueva construcción que combina diseño contemporáneo, sostenibilidad y confort. Este proyecto, desarrollado por IMAB HOUSE, refleja el compromiso de la firma con la creación de viviendas eficientes y de alta calidad que integran estética y funcionalidad en perfecta armonía. La casa destaca por su arquitectura minimalista, sus líneas limpias y la conexión fluida entre los espacios interiores y el entorno natural que la rodea.

IMAB HOUSE, empresa especializada en la gestión integral de proyectos residenciales, presenta con Casa Cisa nueva construcción una propuesta que redefine el concepto de vivienda moderna. El proyecto ofrece una experiencia completa, desde la planificación del terreno hasta la entrega llave en mano, bajo los estándares más exigentes de eficiencia energética y confort térmico. Cada detalle ha sido cuidadosamente estudiado para maximizar la luz natural y potenciar la sensación de amplitud, manteniendo siempre una coherencia visual y técnica.

Eficiencia, vistas y diseño como pilares esenciales

Entre los aspectos más destacados de la vivienda se encuentra su certificación energética de clase A, resultado del uso de materiales sostenibles y sistemas de climatización avanzados. Además, Casa Cisa cuenta con amplias terrazas y ventanales que enmarcan las vistas al mar y a la montaña, aportando una sensación de serenidad y equilibrio. El diseño interior apuesta por acabados nobles, espacios abiertos y una distribución que favorece la privacidad y el bienestar.

“Nuestro objetivo con Casa Cisa era ofrecer una vivienda que respirara calidad y tranquilidad, sin renunciar al diseño ni a la tecnología”, señalan desde el equipo técnico de IMAB HOUSE. Por eso, el proyecto se apoya en una filosofía que une eficiencia, belleza y respeto por el entorno. Cada decisión arquitectónica y material busca prolongar la durabilidad y reducir el impacto ambiental, sin comprometer el confort ni la estética.

Un referente de nueva construcción en el Maresme

Con Casa Cisa nueva construcción, IMAB HOUSE consolida su papel como referente en el desarrollo de viviendas de alto valor arquitectónico en el Maresme. Este nuevo proyecto no solo representa una evolución en su línea de diseño, sino también un testimonio del compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la innovación en la construcción contemporánea. La casa, integrada en un entorno natural privilegiado, es una muestra de cómo la arquitectura puede dialogar con el paisaje para crear espacios que inspiran, conectan y perduran.

