Presupuestos 2027: siete cambios que hacen clave la planificación de plantilla - PLANNAM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de noviembre de 2026.- PLANNAM propone incorporar WFP/WFM a las inversiones de productividad, junto al CRM y el ERP, mediante un plan de implantación gradual que conecte demanda, personas y costes.

La preparación de los presupuestos de 2027 plantea un desafío compartido por las direcciones de Finanzas, Recursos Humanos y Operaciones: mantener la competitividad en un entorno con nuevas exigencias de servicio, mayores necesidades de conciliación y presión sobre los costes.

Una empresa puede disponer de suficientes personas en su plantilla y, aun así, encontrar dificultades para cubrir determinadas franjas, centros o especialidades. Resolver ese desajuste requiere conocer la demanda prevista, las competencias necesarias y la disponibilidad efectiva de los equipos.

Desde PLANNAM proponen incorporar la planificación de la fuerza de trabajo —Workforce Planning, WFP— y su gestión operativa —Workforce Management, WFM— al presupuesto tecnológico de 2027. El planteamiento sigue la lógica de otras inversiones habituales en productividad, como un CRM o un ERP: identificar las necesidades del negocio, definir el alcance, conectar los datos y medir los resultados.

Siete cambios que conviene incorporar a la planificación de 2027

Las novedades normativas de 2025 y 2026 tienen consecuencias organizativas que deben valorarse según el sector, el tamaño y las características de cada empresa:

1-Atención al cliente. La Ley 10/2025, con un plazo general de adaptación hasta el 28 de diciembre de 2026, establece requisitos de atención personalizada y tiempos de respuesta para las empresas afectadas. Dimensionar equipos por franjas, canales y competencias ayuda a responder a esas exigencias.

2-Información sobre jornada y turnos. El Real Decreto 723/2026 refuerza las obligaciones de información sobre las condiciones laborales, incluidos aspectos de jornada y cambios de turno. Una planificación trazable facilita la coherencia entre las condiciones comunicadas y la organización del trabajo.

3-Reducciones de jornada por cuidados. El Real Decreto-ley 31/2026 introduce novedades en el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave, incluido el reconocimiento simultáneo a ambos progenitores bajo los requisitos previstos. Su impacto debe incorporarse al cálculo de disponibilidad y a las coberturas.

4-Nuevas situaciones de incapacidad temporal. La misma norma incorpora situaciones especiales vinculadas a determinadas patologías limitantes del trastorno menopáusico y a lesiones derivadas de violencia de género, con efectos desde diciembre de 2026. Su gestión requiere actualizar procesos y prever mecanismos de sustitución, preservando la confidencialidad de la información personal.

5-Permisos por nacimiento y cuidado. La ampliación recogida en el Real Decreto-ley 9/2025, que incluye semanas de disfrute flexible, refuerza la importancia de anticipar ausencias y coordinar sustituciones durante el año.

6-Movilidad sostenible al trabajo. La Ley 9/2025, modificada en marzo de 2026, sitúa en diciembre de 2026 el horizonte general para disponer de los planes exigidos a los centros afectados. Su aplicación conecta horarios, presencialidad y alternativas de transporte.

7-Costes salariales. El SMI de 2026, fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, eleva el coste de las posiciones afectadas. Esta referencia, distinta de la cuantía que se determine para 2027, aumenta el valor de identificar sobrecostes por desajustes de cobertura y horas extraordinarias.

Convertir la demanda en una planificación viable

En un centro de atención al cliente, la actividad se expresa en contactos y tiempos de gestión; en un hotel, en ocupación y servicios; en una fábrica, en necesidades de producción y puestos cualificados. WFP permite traducir esas necesidades en capacidad, mientras que WFM ayuda a organizar turnos y gestionar los cambios de la operación diaria.

PLANNAM permite configurar necesidades de cobertura, generar turnos y asignar profesionales considerando disponibilidad, competencias, contratos, descansos y reglas aprobadas por la empresa. La gestión de ausencias y sustituciones, junto con la comparación entre lo planificado y lo realizado, aporta información para ajustar decisiones.

La plataforma complementa los sistemas existentes. Según el alcance definido, puede incorporar datos del CRM, ERP, recursos humanos o control horario mediante integraciones acordadas para cada proyecto.

Presupuestar una implantación gradual y medible

El plan de inversión debe contemplar plataforma, configuración, preparación de datos, integraciones, formación y acompañamiento. La participación de Operaciones, Recursos Humanos, Finanzas y Sistemas permite acordar prioridades y responsabilidades desde el inicio.

Un primer alcance puede centrarse en un servicio o centro concreto. Medir el tiempo dedicado a planificar, las horas extraordinarias, las necesidades sin cubrir y el nivel de servicio permite evaluar resultados antes de extender la solución.

La agilidad depende de definir bien esa primera fase y aprovechar los datos disponibles. El intercambio puede comenzar mediante ficheros y avanzar hacia conexiones automatizadas cuando el proyecto lo requiera. Cada etapa debe tener objetivos, costes y criterios de aceptación claros.

PLANNAM invita a las empresas a solicitar un diagnóstico inicial gratuito de eficiencia operativa y un presupuesto adaptado para incorporar WFP/WFM. Las organizaciones también pueden solicitar asesoramiento para diseñar su plan de sistemas, identificar las integraciones necesarias y establecer una implantación por fases.

Las solicitudes pueden realizarse a través del formulario de contacto de PLANNAM, indicando el tamaño aproximado de la plantilla, los centros, los sistemas actuales y las prioridades de mejora.

Sobre PLANNAM

PLANNAM es una plataforma tecnológica de planificación y gestión de la fuerza de trabajo —WFP/WFM— que ayuda a las empresas a conectar la demanda del negocio con la disponibilidad, las competencias y la organización de sus equipos. Combina dimensionamiento, generación de turnos, asignación de personas, gestión de incidencias y análisis de lo planificado frente a lo realizado.

Su propuesta integra tecnología y consultoría para definir modelos operativos e implantaciones graduales, conectados con los sistemas empresariales existentes y orientados a mejorar la productividad, la calidad del servicio y el control de costes.

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