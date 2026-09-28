Prinex analiza el avance de la digitalización en el sector inmobiliario español

Prinex Real Estate Software - Prinex

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre 2026.-

El sector inmobiliario mejora su madurez digital y aumenta la inversión en software, metodología BIM y sostenibilidad para enfrentar los retos del mercado actual

La transformación digital en el sector inmobiliario español está redefiniendo la forma de promover, construir, gestionar y rentabilizar activos. La creciente complejidad de los proyectos, la necesidad de mejorar la eficiencia operativa, la presión sobre los costes y un entorno regulatorio cada vez más exigente han convertido la tecnología en un elemento estratégico para todo el ecosistema.



Esta evolución se refleja en los principales estudios del mercado. El Informe de Madurez Digital del Sector Inmobiliario en España, elaborado por CBRE, sitúa por primera vez al sector por encima del aprobado en madurez digital, con una puntuación media de 5,2 sobre 10, un 18 % más que en la edición anterior. Además, las compañías prevén alcanzar los 6,6 puntos en 2028.



Como señala Alberto Fernández-Aller, CEO de Prinex Real Estate: "Durante años, la digitalización en el sector inmobiliario se entendía como una forma de ganar eficiencia. Hoy ya no hablamos de ventaja competitiva, sino de una condición necesaria para competir. Las empresas capaces de integrar sus datos, automatizar sus procesos e incorporar la inteligencia artificial de forma práctica estarán mejor preparadas para afrontar un mercado cada vez más exigente y dinámico".



Aunque el nivel de digitalización crece de forma constante, no todas las áreas del sector evolucionan al mismo ritmo. Las empresas promotoras están acelerando la implantación de plataformas que integran todo el ciclo de vida de una promoción, desde la gestión del suelo y la viabilidad económica hasta la comercialización, financiación, escrituración y posventa.



En la construcción, la transformación está siendo especialmente intensa gracias a la incorporación de tecnologías como BIM, la sensorización mediante IoT, los drones, los gemelos digitales o la Inteligencia Artificial. Estas herramientas permiten controlar la ejecución, anticipar incidencias, optimizar recursos y mejorar la coordinación entre los diferentes agentes implicados.



En la gestión patrimonial, por su parte, una de las principales prioridades tecnológicas es disponer de una visión única del negocio. La automatización de procesos, la explotación avanzada del dato y la integración de la información permiten optimizar la rentabilidad de las carteras y agilizar la toma de decisiones.



Sobre esta evolución, Alberto Fernández-Aller añade: "En Prinex llevamos más de 35 años acompañando la evolución tecnológica del sector inmobiliario. Hemos visto cómo las necesidades de nuestros clientes han cambiado, pero hay algo que permanece: la tecnología solo genera valor cuando resuelve problemas reales y ayuda a las empresas a gestionar mejor su negocio. Ese sigue siendo nuestro compromiso".



Si hay una tecnología que está acelerando especialmente este proceso es la Inteligencia Artificial. Según CBRE, el 71 % de las empresas inmobiliarias españolas ya utiliza IA generativa, triplicando el nivel registrado hace apenas dos años. Sus aplicaciones incluyen la generación de contenidos, la gestión y explotación del dato, el análisis documental y la automatización de procesos internos. En el ámbito de la construcción, además, comienza a utilizarse para la planificación de recursos, la seguridad en obra, el análisis de riesgos y el mantenimiento predictivo, entre otros usos.



El avance tecnológico también plantea importantes desafíos. Entre ellos se encuentran la integración de sistemas para eliminar silos de información, el refuerzo de la ciberseguridad ante el creciente volumen de información sensible y la gestión del cambio cultural dentro de las organizaciones.



A pesar de estos retos, la inversión tecnológica continuará ganando peso en el sector. Un estudio internacional de PlanRadar revela que el 88 % de las empresas españolas prevé aumentar su inversión en software de gestión, el 75 % reforzará sus inversiones en metodología BIM y el 74 % apostará por tecnologías relacionadas con la sostenibilidad.



Los datos reflejan así un sector que continúa avanzando en su proceso de digitalización y en el que la capacidad de integrar tecnología, datos y procesos será cada vez más relevante para responder a las nuevas necesidades del mercado.



Nombre contacto: Isabel Gómez Laguna

Descripción contacto: Grupo Shebel (Prinex)/ Directora de Marketing y Comunicación

Teléfono de contacto: 626349437



