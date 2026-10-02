Prudencia Nova: una nueva generación de inteligencia artificial jurídica para abogados

Prudencia.ai Nova - Prudencia.ai

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 02 de octubre de 2026.- Prudencia.ai presenta Prudencia Nova, la evolución de su plataforma de inteligencia artificial jurídica, con nuevas herramientas de investigación, jurisprudencia, análisis documental y trabajo jurídico asistido por IA. El lanzamiento llega después de que Prudencia.ai haya obtenido la primera posición en fiabilidad jurídica en el ranking elaborado por Observatorio Legal

La inteligencia artificial está entrando en una nueva etapa dentro del sector jurídico. Ya no se trata únicamente de utilizar un chatbot para realizar preguntas legales o generar un primer borrador. El reto es integrar la IA en el trabajo diario del abogado sin renunciar a la fiabilidad, la trazabilidad de las fuentes y el control profesional.



Con ese objetivo nace Prudencia Nova, la nueva generación de Prudencia.ai, diseñada específicamente para abogados, despachos, departamentos jurídicos, empresas y Administraciones Públicas.



Nova supone una evolución de la plataforma hacia un auténtico workspace jurídico impulsado por inteligencia artificial, en el que investigación jurídica, jurisprudencia, normativa, documentos, expedientes y conocimiento del profesional pueden convivir dentro de un mismo entorno.



De preguntar a una IA a trabajar con una IA jurídica

La evolución de los grandes modelos de lenguaje ha incrementado enormemente las capacidades de la inteligencia artificial. Sin embargo, en el ámbito jurídico no basta con que una respuesta resulte convincente.



Un abogado necesita saber de dónde procede la información, qué norma resulta aplicable, qué jurisprudencia respalda una conclusión y qué elementos requieren una comprobación adicional.



Prudencia Nova ha sido concebida precisamente alrededor de esta necesidad.



La nueva plataforma combina modelos avanzados de inteligencia artificial con la infraestructura jurídica desarrollada por Prudencia.ai y el acceso a fuentes jurídicas y documentales relevantes.



El objetivo es que el profesional pueda utilizar la IA no como un simple generador de texto, sino como una herramienta integrada en distintas fases del trabajo jurídico.



Las principales novedades de Prudencia Nova:



• Nuevo buscador de jurisprudencia



La búsqueda jurisprudencial se convierte en uno de los pilares de Prudencia Nova.



El nuevo entorno permite investigar resoluciones judiciales y trabajar sobre jurisprudencia de una forma más natural, utilizando inteligencia artificial para localizar, analizar y contextualizar información relevante para cada asunto.



El objetivo es reducir el tiempo dedicado a búsquedas manuales y facilitar que el abogado pueda profundizar en los criterios jurídicos relevantes antes de redactar un escrito, preparar una estrategia procesal o emitir una opinión jurídica.



• Deep Research para investigaciones jurídicas complejas



Incorpora capacidades de investigación jurídica en profundidad para aquellas consultas que requieren analizar múltiples fuentes, relacionar información y construir una respuesta más elaborada.



Frente a una consulta sencilla, Deep Research está orientado a cuestiones en las que el profesional necesita desarrollar una investigación más extensa antes de alcanzar una conclusión.



• Trabajo avanzado con documentos



Una parte fundamental del trabajo de cualquier abogado ocurre sobre documentos.



Nova avanza hacia una experiencia en la que el profesional puede subir documentación, analizarla y trabajar directamente sobre ella con asistencia de inteligencia artificial, facilitando tareas como revisión, comparación, extracción de información, preparación de borradores o mejora de documentos jurídicos.



La filosofía es sencilla: que el abogado pueda trabajar con la IA dentro del propio flujo documental, evitando tener que trasladar constantemente información entre diferentes herramientas.



• Biblioteca de Prompting jurídico



Saber formular correctamente una instrucción continúa siendo una de las claves para obtener mejores resultados de los modelos de inteligencia artificial.



Por ello, Prudencia Nova incorpora una Biblioteca de Prompting orientada al trabajo jurídico. Los profesionales pueden partir de estructuras diseñadas para diferentes tareas y casos de uso, reduciendo la barrera de entrada y permitiendo aprovechar mejor las capacidades de la IA.



• Herramientas de verificación jurídica



Nova incorpora herramientas destinadas a aumentar el control del profesional sobre las respuestas obtenidas. Se encuentran funciones para comprobar jurisprudencia, verificar normativa, consultar documentación y contrastar las fuentes utilizadas durante una investigación jurídica.



El principio sigue siendo el mismo sobre el que se ha construido Prudencia.ai: la inteligencia artificial debe ayudar al abogado a trabajar más rápido, pero el profesional debe mantener siempre el control sobre el resultado.



• Radar normativo, expedientes y memoria



Prudencia Nova amplía además el concepto tradicional de asistente jurídico mediante funcionalidades como el Radar Normativo, los expedientes y las capacidades de memoria y conocimiento.



Esto permite avanzar hacia una inteligencia artificial capaz de comprender mejor el contexto de trabajo del profesional y ayudarle no solo ante una consulta aislada, sino a lo largo de todo un asunto.



La fiabilidad jurídica como punto de partida

El lanzamiento se produce después de que Prudencia.ai alcanzara la primera posición en fiabilidad jurídica en España en el ranking elaborado por Observatorio Legal, dentro de un análisis comparativo de diferentes soluciones y modelos de inteligencia artificial aplicados al ámbito jurídico.



Para Prudencia.ai, este reconocimiento resulta especialmente relevante porque la fiabilidad ha sido uno de los principios centrales del producto desde su nacimiento.



Más capacidad no debe significar menos control.



El objetivo es combinar modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes con una infraestructura jurídica que permita al profesional verificar y contextualizar el resultado.



Una IA jurídica construida específicamente para abogados

La diferencia entre una IA generalista y una IA jurídica para abogados no reside únicamente en la capacidad del modelo utilizado.



También depende de las fuentes disponibles, la arquitectura del producto, las herramientas de verificación y, especialmente, de cómo se integra la tecnología en los procesos reales de un profesional jurídico.



Investiga jurisprudencia, interpreta normativa, analiza expedientes, revisa contratos, compara documentos, prepara estrategias, redacta escritos, controla plazos y necesita conservar el contexto de cada asunto.



Más de 20.000 profesionales ya se han registrado en Prudencia.ai

El lanzamiento de Nova coincide además con una nueva etapa de crecimiento de Prudencia.ai.



Desde su lanzamiento en febrero de 2026, más de 20.000 usuarios se han registrado en la plataforma y más de 600 despachos, empresas y organizaciones utilizan ya Prudencia.ai de forma recurrente.



Este crecimiento refleja una transformación más amplia del mercado jurídico: la inteligencia artificial está dejando de ser una tecnología experimental para convertirse progresivamente en una herramienta de productividad integrada en el día a día profesional.



El siguiente paso será conseguir que esa tecnología pueda acompañar al abogado durante una parte cada vez mayor de su trabajo.



Emisor: Prudencia.ai

Nombre contacto: Júlia Domínguez

Descripción contacto: Prudencia.ai

Teléfono de contacto: +34 932 20 53 45



