Prudencia.ai se sitúa como la IA jurídica más fiable de España en el ranking de Observatorio Legal

Ranking de asistentes legales de IA jurídica - Prudencia.ai

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 23 de septiembre de 2026.- La plataforma española obtiene la primera posición en el Índice de Fiabilidad Jurídica de Observatorio Legal, por delante de Aranzadi, vLex, Claude, ChatGPT, Lexroom y Maite.ai

Prudencia.ai ha alcanzado la primera posición en el ranking de fiabilidad de inteligencias artificiales jurídicas en España elaborado por Observatorio Legal, un estudio independiente que analiza y compara la fiabilidad de 15 asistentes de inteligencia artificial aplicados al ámbito jurídico.



El Índice de Fiabilidad Jurídica de Observatorio Legal evalúa la capacidad de las diferentes herramientas para ofrecer respuestas jurídicamente correctas y fundamentadas, uno de los principales retos que plantea actualmente la utilización de inteligencia artificial generativa por abogados y otros profesionales del Derecho.



El estudio ha analizado 15 asistentes de IA jurídica mediante 90 ítems, 4.050 ejecuciones y la revisión de 2.774 citas jurídicas. En la clasificación global, Prudencia.ai obtuvo una puntuación de 90,6 sobre 100, situándose en primera posición.



El resultado sitúa a la plataforma española por delante de las principales soluciones jurídicas y modelos generalistas incluidos en el estudio, entre ellos Lexroom, Vincent AI de vLex, Claude, Aranzadi, Maite.ai y ChatGPT.



"Al desarrollar Prudencia.ai teníamos claro que la fiabilidad debía estar en el centro del producto. En el sector jurídico no basta con obtener una respuesta bien redactada: es fundamental que el profesional pueda conocer su fundamentación y verificar las fuentes utilizadas", explica Carlos Guerrero, cofundador de Prudencia.ai.



La fiabilidad, uno de los grandes retos de la inteligencia artificial jurídica

La incorporación de la inteligencia artificial al sector legal está modificando la forma en la que abogados, despachos, departamentos jurídicos, asesorías y Administraciones públicas realizan tareas como la investigación jurídica, la búsqueda de jurisprudencia o el análisis de documentación.



Sin embargo, la adopción de estas tecnologías plantea también importantes desafíos. Entre ellos se encuentran las denominadas alucinaciones de los modelos de inteligencia artificial, que pueden provocar respuestas incorrectas, referencias a normas inadecuadas o incluso citas jurisprudenciales inexistentes.



Por este motivo, la fiabilidad de la IA jurídica se ha convertido en uno de los principales criterios para valorar este tipo de herramientas.



Prudencia.ai ha centrado desde su lanzamiento una parte importante de su desarrollo tecnológico en reducir estos riesgos. La plataforma combina modelos de inteligencia artificial con sistemas de recuperación de información jurídica, acceso a fuentes especializadas y mecanismos destinados a facilitar la trazabilidad y verificación de normativa y jurisprudencia.



El resultado del estudio de Observatorio Legal supone para la compañía una validación externa de esta estrategia.



"Nuestro objetivo no es que el profesional confíe ciegamente en la inteligencia artificial, sino precisamente lo contrario: darle las herramientas necesarias para comprobarla. La IA debe ampliar la capacidad del abogado, pero la decisión jurídica continúa estando en manos del profesional", señala Guerrero.



Prudencia.ai compite con los grandes operadores de IA jurídica

Uno de los aspectos destacados del ranking es la diversidad de las soluciones analizadas. El estudio compara herramientas especializadas en Derecho con productos desarrollados por grandes operadores de información jurídica y modelos internacionales de inteligencia artificial.



En ese contexto, Prudencia.ai se sitúa por delante en la clasificación global de fiabilidad de Aranzadi, Vincent AI de vLex, Lexroom, Maite.ai, Claude y ChatGPT, entre otras soluciones evaluadas.



La compañía española inició su actividad comercial en febrero de 2026 y ha desarrollado su plataforma específicamente para profesionales y organizaciones que trabajan con información jurídica.



Actualmente, Prudencia.ai es utilizada por abogados, despachos de diferentes tamaños, departamentos jurídicos de empresas, asesorías, Administraciones públicas y otros profesionales y organizaciones del ámbito legal.



La plataforma permite realizar consultas jurídicas, investigar normativa y jurisprudencia, analizar documentación y trabajar con información propia, combinando inteligencia artificial generativa con fuentes jurídicas especializadas.



Prudencia Nova: la nueva generación de la plataforma

El primer puesto en el ranking de Observatorio Legal coincide con el lanzamiento de Prudencia Nova, la nueva generación de Prudencia.ai y la mayor evolución de la plataforma desde su lanzamiento.



Con Nova, la compañía quiere avanzar desde el concepto tradicional de asistente conversacional hacia un entorno de trabajo basado en inteligencia artificial para profesionales jurídicos.



La nueva versión incorpora, entre otras funcionalidades, un buscador renovado de jurisprudencia, investigación jurídica en profundidad, Radar Normativo, Biblioteca de Prompting, expedientes, memoria y herramientas específicas de verificación jurídica.



Estas últimas permiten al profesional comprobar normativa, acceder a documentos y fuentes originales y verificar jurisprudencia desde el propio entorno de trabajo.



"La siguiente etapa de la inteligencia artificial jurídica no consiste únicamente en hacer mejores preguntas y obtener mejores respuestas. Consiste en integrar la IA en todo el flujo de trabajo del profesional, desde una consulta hasta una investigación compleja o el análisis de un expediente", afirma Guerrero.



Una legaltech española en crecimiento

El reconocimiento de Observatorio Legal llega además durante una etapa de crecimiento para Prudencia.ai. La compañía, que se ha desarrollado sin inversión externa, prevé superar los 1.000 clientes recurrentes de pago y alcanzar un ARR superior al millón de euros antes de finalizar 2026, apenas once meses después de su lanzamiento comercial.



Prudencia.ai está financiando su crecimiento con los recursos generados por el propio negocio y continúa ampliando tanto su cobertura jurídica como las capacidades de su plataforma.



Para la compañía, el objetivo es aprovechar la transformación que está experimentando el mercado legal para consolidar una plataforma tecnológica desarrollada desde España y especializada en las necesidades de los profesionales jurídicos.



"Ser primeros en fiabilidad jurídica frente a compañías y productos de referencia internacional supone una validación importante del camino recorrido. Ahora el reto es seguir mejorando el producto y convertir Prudencia.ai en una plataforma de referencia para el trabajo jurídico con inteligencia artificial", concluye Guerrero.



Sobre Prudencia.ai

Prudencia.ai es una plataforma española de inteligencia artificial especializada en el sector jurídico. Su tecnología está diseñada para ayudar a abogados, despachos, departamentos jurídicos, asesorías, Administraciones públicas y otros profesionales a investigar, analizar documentación y trabajar con normativa y jurisprudencia mediante inteligencia artificial.



Lanzada comercialmente en febrero de 2026, la compañía desarrolla su tecnología desde España y ha financiado hasta el momento su crecimiento sin inversión externa.





Contacto

Nombre contacto: Júlia Domínguez

Descripción contacto: Prudencia.ai

Teléfono de contacto: +34 932 20 53 45



