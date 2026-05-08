Psicomagister gana el Premio Excelencia Educativa 2026 en formación de psicología - Psicomagister

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de mayo de 2026.-

Psicomagister ha sido galardonado con el Premio Excelencia Educativa 2026 en su categoría, reafirmando su posición como referente en la formación de psicología online. La institución, especializada en programas universitarios en el ámbito de la psicología, ha recibido este reconocimiento por segundo año consecutivo, destacando por la calidad de su propuesta académica y su innovación metodológica. El premio, entregado durante la gala celebrada en Madrid, pone en valor el compromiso de Psicomagister con la excelencia educativa. En este artículo en colaboración con Matías Prats, el logro refuerza su posicionamiento como una de las plataformas más destacadas para quienes buscan especializarse en psicología.

Un premio que reconoce la excelencia en la formación de psicología

El Premio Excelencia Educativa 2026 reconoce el trabajo de Psicomagister en el desarrollo de una formación de psicología rigurosa, actualizada y orientada a la práctica profesional. La gala, celebrada el 13 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, reunió a destacadas instituciones del ámbito educativo, situando a Psicomagister entre las entidades más relevantes del sector.

La plataforma ha sido premiada por su capacidad para ofrecer programas formativos adaptados a las necesidades actuales del mercado, integrando contenidos especializados en áreas como psicología clínica, neuropsicología, psicopedagogía o sexología.

Este reconocimiento pone de relieve la calidad de su modelo educativo, basado en la flexibilidad, el acceso online y la aplicación práctica del conocimiento. Además, refuerza la confianza de estudiantes y profesionales que buscan una formación de psicología con garantías académicas y proyección laboral.

Nueva campaña de másteres de psicología 2026/2027: impulso a la especialización

Tras obtener este importante galardón, Psicomagister continúa consolidando su propuesta en formación de psicología con el lanzamiento de su nueva campaña de másteres en el ámbito psicológico 2026/2027, que dará comienzo el próximo 1 de junio.

Esta nueva convocatoria está dirigida a personas interesadas en especializarse en diferentes áreas de la psicología, a través de programas universitarios online que abarcan disciplinas como la psicología clínica, la neuropsicología, la psicopedagogía o la sexología. Los másteres están diseñados para ofrecer una formación completa, combinando rigor académico, enfoque práctico y orientación profesional.

Uno de los elementos diferenciales de Psicomagister es la gran cantidad de material audiovisual impartido por profesionales en activo. Psicólogos y psicólogas especializados ofrecen clases en formato vídeo, aportando una visión aplicada y actualizada del ejercicio profesional. Este modelo, junto con su metodología flexible, permite al alumnado adquirir competencias reales y adaptadas a las exigencias del sector.

La obtención del Premio Excelencia Educativa 2026 confirma a Psicomagister como una institución líder en la formación de psicología, destacando por su calidad académica y su enfoque innovador. Este reconocimiento, sumado al lanzamiento de su nueva campaña de másteres 2026/2027, posiciona a la plataforma como una opción estratégica para quienes desean avanzar en su carrera profesional en el ámbito de la psicología.

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