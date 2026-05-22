Rafuel impulsa unas clases mensuales de tortillas con jamón Enrique Tomás en “Casa Rafuel” - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

El creador gastronómico reinterpretará la tortilla en directo con distintas versiones de jamón Enrique Tomás

Una experiencia limitada que reivindica la cocina sencilla, reconocible y ligada al hogar

Barcelona, 22 de mayo de 2026 — A partir del próximo miércoles 27 de mayo, Rafael Antonín, conocido como Rafuel, impartirá una nueva serie de talleres gastronómicos patrocinados por Enrique Tomás en Casa Rafuel. La iniciativa tendrá lugar el último miércoles de cada mes a las 17h y girará alrededor de uno de los platos más icónicos y reconocibles de la cocina cotidiana: la tortilla.

Cada sesión estará centrada en la elaboración de dos creaciones originales con el jamón Enrique Tomás como protagonista, explorando distintas formas de incorporarlo a una receta tan simple como universal. Desde el jamón ibérico hasta otras variedades, las clases buscarán demostrar cómo un gran producto puede transformar platos habituales sin perder su esencia. Las sesiones contarán con un formato reducido y cercano, con un máximo de 15 asistentes por clase, convirtiéndose en una experiencia gastronómica exclusiva y de plazas limitadas.

La propuesta nace de la conexión natural entre la filosofía de Enrique Tomás y la cocina que Rafuel ha convertido en sello personal: recetas sencillas, reconocibles y pensadas para disfrutar en casa. Una cocina sin artificios, ligada a la memoria, al producto y a esos sabores cotidianos que remiten a la cocina familiar y al hogar.

Con millones de visualizaciones en redes sociales, Rafuel se ha consolidado como uno de los creadores gastronómicos más influyentes del panorama digital gracias a una manera de cocinar cercana y accesible, capaz de conectar con distintas generaciones a través de platos del día a día.

“En Enrique Tomás creemos mucho en esa cocina honesta y cotidiana que emociona precisamente porque forma parte de nuestra vida. Las recetas de Rafuel tienen esa capacidad de llevarnos a sabores reconocibles, a momentos compartidos y a la cocina de casa. Poder unir eso con el jamón es una forma muy natural de acercar nuestro producto a nuevos momentos de consumo”, afirma Albert Tomás.

Con esta iniciativa, Enrique Tomás continúa reforzando su vínculo con la gastronomía cotidiana y explorando nuevas formas de poner en valor el jamón más allá del consumo tradicional, integrándolo en recetas cercanas, actuales y profundamente conectadas con la cultura popular.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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