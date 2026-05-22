El IGN registra un terremoto de magnitud 4.8 en aguas situadas al norte de Gran Canaria que fue sentido por la población

Sismo sentido en el norte de Gran Canaria - CEDIDO POR IGN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 4.8 en la Escala de Richter, sentido por la población, en aguas situadas al norte de la isla de Gran Canaria.

En concreto, el sismo fue detectado a las 09.50 horas de este 22 de mayo a una profundidad de 30 kilómetros, según datos del organismo estatal recogidos por Europa Press.

Por su parte, el IGN señala que el terremoto fue sentido por los ciudadanos en varios puntos de la isla, entre ellas en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, y la zona de Almatriche.

El temblor también se hizo notar en las localidades de Becerril, Carrizal, Gáldar, Los Quintanas y Piso Firme, Puerto de Las Nieves, Tenteniguada, Agüimes, El Lomo de Valleseco, Agaete, Casa de la Cal de San Mateo, Ingenio y Temisas.