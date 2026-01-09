Ramón Colomer presenta Windows to Infinity en el salón Museum Connections de París

Ramón Colomer en su taller creativo - Windows to Infinity

Madrid, 9 de enero de 2026.-

Windows to Infinity inicia esta semana su presencia en París con su participación en Museum Connections, el salón profesional internacional dedicado a los desafíos económicos, sostenibles y tecnológicos de museos, instituciones culturales y destinos turísticos. El evento se celebra los días 13 y 14 de enero de 2026 en Paris Expo Porte de Versailles, reuniendo a profesionales del sector de todo el mundo.

Según las cifras publicadas de la última edición, más de 6.000 profesionales de distintos sectores asistieron a Museum Connections, consolidándolo como un punto de encuentro clave dentro del calendario cultural europeo.

Ramón Colomer. Un stand pequeño, una estrategia muy grande.

Windows to Infinity llega al salón con un stand de formato reducido, acorde con la naturaleza sectorial del evento, pero con una estrategia clara: no dejar pasar ninguna oportunidad de contacto profesional o futura colaboración. Todo el despliegue ha sido diseñado para que cada visitante se lleve consigo una referencia tangible del universo creativo del proyecto.

Con ese objetivo, el equipo ha producido una cuidada selección de materiales pensados para cubrir ampliamente las necesidades del volumen de visitantes. Se han creado más de 18.000 postales, repartidas en 18 modelos diferentes, ilustradas con dibujos originales de Ramón Colomer, responsable del proyecto Windows to infinity. Cada asistente podrá llevarse varias postales y bolsas de algodón, convirtiéndolas en objetos de colección y recuerdo directo del encuentro.

Una misión clara: presentar una obra única

La presencia de Windows to Infinity en París responde a un objetivo concreto: presentar al sector internacional una obra de creación íntegramente propia, desarrollada a partir de contenidos exclusivos y de un formato singular. Se trata de un proyecto con una base artística marcada, que integra de forma natural obra física y experiencias virtuales, y que propone una manera distinta de concebir la exposición contemporánea.

El despliegue en París se completa con la presentación de dos catálogos distintos, editados en cuatro idiomas: español, francés, alemán e inglés. Uno de ellos está dedicado a Infinity Studios, la productora del grupo especializada en la creación de contenidos artísticos, museográficos y expositivos para terceros. El segundo catálogo está centrado en el universo Windows to Infinity la exposición con sus diferentes formatos expositivos.

Además, los materiales impresos se complementan con una serie de vídeos de presentación con identidad artística, alineados con el diseño del stand y la imagen general del proyecto. El espacio contará también con un expositor de postales en la entrada del stand, permitiendo que los visitantes interactúen libremente con los materiales —al estilo de los grandes espacios culturales y tiendas de museos internacionales.

Todo el conjunto, gráfica, vídeos, catálogos y soportes físicos, ha sido concebido con el objetivo de que nadie salga del evento sin recordar el nombre de Windows to Infinity.

Un anuncio clave: jornadas de puertas abiertas del taller creativo

Como parte de esta presentación internacional, Windows to Infinity anunciará en París la próxima celebración de jornadas de puertas abiertas en su taller creativo, previstas para la próxima primavera. La iniciativa estará dirigida a profesionales, promotores y responsables culturales de distintos países, que serán invitados a desplazarse hasta Tarragona, donde se encuentran las instalaciones creativas y de producción del proyecto.

El objetivo de estas jornadas es claro: mostrar la obra real en su contexto de creación y permitir que los visitantes conozcan de primera mano los procesos, las piezas terminadas y el alcance completo del universo Windows to Infinity.

Como señala su creador, Ramón Colomer: “el viaje empieza aquí”. Y, en el universo de Windows to Infinity, ese viaje no tiene un final cerrado: continúa.

