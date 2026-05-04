Rankia y Trade Republic lanzan el mayor torneo de inversión virtual para inversores en España

TradeRepublic Challenge - Rankia

(Información remitida por la empresa firmante)

Cinco meses, una cartera virtual de 100.000 dólares y premios de hasta 1.000 euros para quienes demuestren que saben invertir con cabeza

Madrid, 4 de mayo de 2026.- Rankia, la mayor comunidad financiera en español, y Trade Republic, la app financiera con más de 10 millones de usuarios en Europa, ponen en marcha el Trade Republic Challenge by Rankia 2026, un torneo de inversión virtual gratuito y abierto a todos los residentes en España. La competición arrancará el 11 de mayo y se prolongará hasta el 1 de octubre de 2026, con premios en metálico de hasta 1.000 euros y entrega oficial de galardones el 24 de octubre en Madrid, en el marco de la VIII Rankia Markets Experience.



Durante cinco meses, los participantes gestionarán una cartera virtual de 100.000 dólares siguiendo reglas que replican el día a día de un gestor profesional: comisiones reales, límites de diversificación y un único rebalanceo mensual. El objetivo es claro: premiar la estrategia, no la apuesta.



Un torneo pensado para inversores, no para especuladores

A diferencia de otros concursos bursátiles, que suelen recompensar los movimientos más arriesgados y las operaciones de alta frecuencia, el Trade Republic Challenge apuesta por un enfoque radicalmente distinto, centrado en la gestión responsable y la visión a largo plazo.



Para optar a los premios, los participantes deberán respetar un conjunto de reglas profesionales: un límite máximo del 20 % del capital por activo, una inversión mínima del 60 % de la cartera, la posibilidad de rebalancear únicamente durante el último fin de semana de cada mes y comisiones reales del 0,10 % por operación. El universo de inversión es amplio y refleja la realidad de cualquier cartera diversificada actual: acciones globales de Estados Unidos, Europa y Asia, ETFs, fondos de inversión y criptomonedas a través de ETFs.



"El Trade Republic Challenge no es un concurso de trading, es un laboratorio de inversión a largo plazo", subraya Enrique Valls, Managing Director del Área de Mercados Financieros en Rankia. "Hemos trasladado al torneo las reglas que cualquier gestor profesional aplica en su día a día —diversificación obligatoria, rebalanceos mensuales, comisiones reales— porque estamos convencidos de que la mejor manera de formar inversores no es explicarles la teoría, sino ponerles a decidir. En España hay un enorme talento inversor esperando a ser reconocido, y queremos darle un escenario a la altura".



Desde Trade Republic, Pablo López Gil-Albarellos, Country Manager para España y Portugal, subraya el componente formativo de la iniciativa: "En Trade Republic creemos que invertir a largo plazo debería ser accesible, transparente y parte natural de la educación financiera de cualquier persona. Este torneo es una oportunidad magnífica para que miles de inversores en España prueben estrategias, aprendan de la comunidad y descubran que la disciplina rinde más que la impulsividad".



Dos formas de ganar a lo largo de cinco meses

La competición combina una clasificación general acumulada, que premia la constancia durante toda la temporada, con cinco sprints mensuales independientes que mantienen viva la emoción cada mes. El calendario quedará estructurado de la siguiente forma: Sprint 1, del 11 al 31 de mayo; Sprint 2, del 1 al 30 de junio; Sprint 3, del 1 al 31 de julio; Sprint 4, del 1 al 31 de agosto; y Sprint 5, el sprint final, del 1 de septiembre al 1 de octubre.



El ganador de la clasificación general se llevará 1.000 euros; el segundo clasificado, 500 euros; el tercero, 300 euros; el cuarto, 200 euros; y el quinto, 100 euros. Los puestos del sexto al decimoquinto recibirán una tarjeta Mirror de Trade Republic valorada en 50 euros, mientras que los clasificados entre el decimosexto y el vigésimo puesto serán obsequiados con un libro de inversión seleccionado por el equipo editorial de Rankia. A esto se suman los cinco sprints mensuales, que repartirán 100 euros al vencedor de cada mes, hasta completar los 500 euros adicionales en juego. En total, más de 3.100 euros en metálico, además de las tarjetas Mirror y los libros, para premiar a quienes mejor gestionen su cartera.



Un detalle que ilustra el espíritu del torneo: en caso de empate técnico en rentabilidad, el criterio de desempate no será la rapidez ni la agresividad, sino la menor volatilidad de la cartera durante el periodo medido. Es decir, gana quien haya llegado a la misma rentabilidad con menos riesgo.



Los premios se entregarán oficialmente durante la VIII Edición de la Rankia Markets Experience, el gran evento anual de la comunidad financiera hispana, que se celebrará el sábado 24 de octubre en Madrid.



Competición individual y liga de equipos

Junto a la competición individual, el torneo incorpora una liga de equipos pensada para amigos, compañeros de trabajo o clubes de inversión. La puntuación del equipo se calculará como el promedio de rentabilidad de sus miembros activos, añadiendo un componente social y colaborativo que refuerza la idea de comunidad y aprendizaje compartido, seña de identidad de Rankia desde su nacimiento.



Inscripción gratuita, abierta y en pocos minutos

La participación es completamente gratuita y está abierta a cualquier persona física mayor de edad con residencia fiscal en España. El registro se realiza en pocos minutos a través de la plataforma MyPortfolio de Rankia, donde los participantes gestionarán su cartera virtual durante toda la competición.



Quienes se inscriban antes del 10 de mayo dispondrán de un periodo sandbox para construir y ajustar su cartera sin penalizaciones, con cierre el domingo 10 de mayo a las 23:59 (hora de Madrid). Los inversores que se incorporen una vez iniciado el torneo contarán con 24 horas para configurar su cartera inicial.



Las inscripciones ya están abiertas. Todos los interesados en poner a prueba su estrategia, aprender con miles de inversores y optar a los premios pueden registrarse en https://myportfolio.rankia.com/trade-republic-challenge





Contacto

Emisor: Rankia

Nombre contacto: María Cubells

Descripción contacto: Account Manager Inversión España

Teléfono de contacto: 963386976