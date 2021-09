RankiaPro y W&K Financial EdTech se alían para la formación homologada online de los asesores financieros

La formación continua de los asesores financieros no solo es una normativa de obligado cumplimiento sino que es una oportunidad de desarrollo y mejora para el sector

Así lo entienden RankiaPro, el proyecto de Rankia dirigido exclusivamente a profesionales de la industria de gestión de activos, y W&K Financial EdTech, la primera EdTech acreditada en el listado de CNMV. Ambas entidades se unen para replicar Recertify, el modelo de hub de contenidos digitales desarrollado por W&K Financial Education, en la plataforma web de RankiaPro y poner al alcance de sus miles de usuarios un portal de contenidos homologados para cumplir con las exigencias de formación continua de los profesionales del asesoramiento exigido por la normativa MiFID II y las directrices ESMA. Por su parte, RankiaPro dotará de contenidos de calidad a Recertify. Esta nueva normativa europea busca garantizar la transparencia en los mercados financieros y aumentar la protección de los inversores cuando adquieren un producto y la formación continua del profesional es un requisito de garantía para un mejor servicio.

“La labor formativa es un punto clave en la misión de Rankia de ayudar a los gestores de patrimonios a tomar mejores decisiones de inversión, es parte de nuestra esencia y además es una obligación normativa a cumplir por los asesores. Por ello, gracias a este acuerdo con W&K Financial Education, desde RankiaPro facilitamos a todos nuestros usuarios el aprendizaje de las competencias y conocimientos en el área financiera y su acreditación”, declara Miguel Arias, CEO y fundador de RankiaPro.

“Este acuerdo de colaboración e integración tecnológica de nuestra oferta formativa con RankiaPro ejemplifica nuestra visión y enfoque de negocio abierto, digital e inclusivo y potencia nuestra propuesta de valor de cara a la consolidación de Recertify como la solución de formación continua MiFID II más potente en contenidos y atractiva por su formato para los profesionales y entidades del sector”, señala Fernando Rojano, responsable de Desarrollo de Negocio en W&K Financial EdTech. W&K Financial Education salió al mercado en 2019 con el primer programa para ser asesor financiero TFA 100% online, certificado por la CNMV, bajo la normativa europea MiFID II. El año pasado Value School se incorporó al proyecto como primer proveedor y selector de contenidos.

Sobre RankiaPro

En octubre de 2017 Rankia dio un paso más, lanzando un nuevo proyecto dirigido exclusivamente a profesionales de la industria de gestión de activos, RankiaPro, cuyo objetivo es ayudar a dichos profesionales en la toma de mejores decisiones de inversión, potenciando el networking y las relaciones entre los mismos.

Rankia comenzó su trayectoria en 2003 y, desde entonces, se ha convertido en la comunidad financiera online referente de habla hispana.

Sobre W&K Financial EdTech

W&K Financial Education es una compañía especializada en la impartición de acciones formativas homologada en CNMV con su acreditación TFA como título habilitado para asesorar en línea con MiFID II y directrices ESMA. Su modelo de negocio promueve la formación continua con un enfoque digital e inclusivo mediante una infraestructura tecnológica abierta, y en el que Value School tiene un papel protagonista en la selección de los contenidos.

