realme GT 7 Pro llega a España con una oferta de salida desde 799 €

(Información remitida por la empresa firmante)

El Flagship de la marca destaca en el mercado por su avanzado procesador, calidad de imagen, pantalla, batería, tecnología IA y diseño

Madrid, 27 de noviembre de 2024.- realme, el fabricante de smartphones de más rápido crecimiento a nivel mundial, ha presentado el esperado realme GT 7 Pro. Como primer smartphone lanzado en España equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite, realme GT 7 Pro está listo para marcar un nuevo punto de referencia en cuanto a rendimiento, calidad de imagen, pantalla, batería, tecnología de IA y diseño de los futuros buques insignia de gama alta de la marca.



Fotografía pionera: imágenes excelentes en todas las escenas y cuenta con el primer modo subacuático del sector

GT 7 Pro revoluciona la fotografía en smartphones con su periscopio Sony IMX882 y zoom óptico 3X, ofreciendo una gran nitidez. El modelo también introduce la fotografía submarina pionera en la industria con clasificación IP69, que soporta profundidades de hasta 2 metros durante 30 minutos.



Innovadora pantalla Eco OLED PLUS con la colaboración de Samsung

Desarrollada en colaboración con Samsung Display, la pantalla OLED Eco de 6,78 pulgadas de GT 7 Pro ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz, una frecuencia de muestreo táctil instantánea de 2.600 Hz y un brillo máximo de 6.500 nits, perfecto para ver incluso con luz solar directa. La gama de colores DCI-P3 más amplia del 120% ofrece imágenes vivas y realistas.



La batería más duradera

La batería Titan de 6500 mAh, la más grande y con mayor rapidez de carga de su segmento, incorpora la avanzada tecnología de ánodo de silicio-carbono, que proporciona una durabilidad inigualable y un rendimiento en climas fríos incluso a -30 °C. Junto con la carga SUPERVOOC de 120W, GT 7 Pro se carga al 50% en solo 13 minutos y completamente en 37 minutos.



Debut de realme UI 6.0 con innovación avanzada de IA

realme GT 7 Pro, impulsado por NEXT AI y estrenando realme UI 6.0, introduce funciones innovadoras como AI Sketch to Image, que transforma simples bocetos en imágenes detalladas, y AI Game Super Resolution, que mejora las imágenes de los juegos a una resolución de 1,5K para experiencias envolventes. Gracias a Flux Themes, que ofrece animaciones adaptables y diseños de interfaz de usuario personalizados, GT 7 Pro ofrece una combinación perfecta de creatividad, rendimiento y personalización.



Impresionante diseño inspirado en la exploración espacial

realme GT 7 Pro luce el atrevido diseño Mars, inspirado en la exploración espacial. Su diseño de cámara Space Viewport captura la esencia de las infinitas posibilidades, mientras que el marco de aluminio de grado aeroespacial ofrece durabilidad con una comodidad excepcional. Complementado con una elegante pantalla OLED Eco de cuatro curvas, cuenta con llamativos tonos naranja Marte y gris Galaxia, que representan la innovación y el descubrimiento.



Precios competitivos con ofertas anticipadas

realme GT 7 Pro es el buque insignia de la innovación a un precio excepcional y marca la incursión de realme en el segmento de los smartphones premium. Las promociones anticipadas están disponibles a partir del 26 de diciembre.







Contacto

Nombre contacto: Gabriela Rodriguez/Inma Guerra/Inma Rico

Descripción contacto: realme

Teléfono de contacto: 915 64 07 25