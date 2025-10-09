realme y RICOH IMAGING anuncian una alianza estratégica a largo plazo en fotografía móvil

(Información remitida por la empresa firmante)

Las compañías presentan una asociación que anticipa la colaboración más profunda de la industria en fotografía callejera. Tras cuatro años de trabajo conjunto, esta colaboración debutará con la serie GT 8 Pro e incluye una profunda personalización para mejorar cada disparo y promover la cultura de la fotografía callejera

Madrid, 09 de octubre de 2025.-

realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento en el mundo, ha anunciado hoy una asociación estratégica con RICOH IMAGING COMPANY LTD., que se presentará oficialmente el 14 de octubre en Pekín, China.



Después de cuatro años de preparación, esta colaboración se posiciona como una de las más relevantes en la industria de la imagen. Para celebrarlo, ambas compañías han lanzado el vídeo "4 años en un solo clic", que muestra el trabajo de co-ingeniería desarrollado durante cuatro años y adelanta las características de su primer producto conjunto, diseñado específicamente para el realme GT 8 Pro.



GT 8 Pro acerca la herencia GR al bolsillo de los jóvenes

Gracias a una estrecha personalización entre los equipos de I+D de realme y RICOH GR, el GT 8 Pro ofrece una experiencia de imagen inédita, con innovaciones pioneras en capacidades ópticas, algoritmos de color, tonos de imagen y una interfaz personalizada que reproduce la experiencia de una cámara RICOH GR.



Este dispositivo fusiona perfectamente los 30 años de herencia de RICOH GR, incluido su icónico estilo analógico y cinco tonos clásicos de imagen, con la fortaleza de realme en fotografía móvil y su profundo conocimiento de las preferencias de las nuevas generaciones. El resultado es una sinergia única que impulsa la cultura de la fotografía callejera a través del desarrollo conjunto y la co-ingeniería. Más allá de competir en especificaciones o filtros uniformes, la propuesta busca añadir atmósfera y calidez emocional a cada foto, animando a los jóvenes a documentar su vida diaria con autenticidad.



"Dispara sin reglas"

Esta alianza no se limita a un producto, sino que busca llevar la cultura de la fotografía callejera a la era móvil. 4 años en un solo clic marca un hito, animando a los jóvenes a registrar y expresar su vida con libertad. "Es una forma fresca y juvenil de hacer fotos. No esperas ni tratas de conseguir la toma perfecta, solo presionas el botón y capturas el momento - Dispara sin reglas", dijo Xu.



"Con esta colaboración, esperamos que incluso quienes normalmente no usan una cámara dedicada vivan la experiencia de la fotografía instantánea con el GT 8 Pro", señaló Saiki.



El camino ahora apunta al 14 de octubre, cuando la alianza entre realme y Ricoh GR hará su debut oficial, dando inicio a una nueva era de fotografía callejera móvil.



