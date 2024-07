Record go expande su presencia en Italia con la apertura de una nueva oficina en Roma

Record go afianza su presencia en Italia con esta nueva apertura - Record go

La capital italiana es la nueva ubicación escogida por la entidad de soluciones de movilidad, en la que se ofrecerá gran variedad de vehículos de alquiler a turistas y ciudadanos locales

Roma Fiumicino, 1 de julio de 2024.- Record go Mobility, empresa proveedora de soluciones de movilidad y alquiler de vehículos, continúa su plan de expansión en el mercado italiano con la inauguración de su nueva oficina en la capital del país. Esta nueva ubicación, situada a pocos minutos del aeropuerto de Roma-Fiumicino, refuerza el compromiso de la entidad con el mercado italiano, ofreciendo a los viajeros un servicio de alquiler de coches cómodo, rápido y eficiente.



La elección estratégica de Roma responde al creciente flujo de turistas que eligen esta ciudad como destino para sus vacaciones y exploraciones culturales. Con una amplia experiencia en el sector de la movilidad, Record go busca satisfacer la demanda de servicios de alquiler de coche para que turistas y residentes puedan descubrir y disfrutar de la grandeza de Roma con total libertad y flexibilidad.



Alquiler de coches en Roma

Ubicada estratégicamente en las inmediaciones del aeropuerto de Roma Fiumicino, la nueva oficina de Record go está diseñada para proporcionar una experiencia de alquiler de vehículos rápida y sin complicaciones. Con un total de 12 mostradores dedicados a la recogida de vehículos, los clientes pueden disfrutar de procesos rápidos y sin colas, permitiéndoles empezar su viaje de inmediato. Además, la oficina cuenta con una sección específica para devoluciones, agilizando aún más el proceso y garantizando una experiencia fluida y sin estrés.



Otro aspecto destacado de esta nueva oficina es el servicio de devolución de vehículos disponible las 24 horas, gracias al cual todos los clientes disponen de mayor flexibilidad para programar sus viajes sin preocupaciones. Con esta nueva apertura, la entidad afianza su presencia en el sector turístico italiano y a su vez, continúa reflejando su compromiso continuo con la excelencia en sus servicios.



Soluciones de movilidad a lo largo del continente

Record go sigue con la vista puesta en la expansión internacional, la oficina de Roma se suma a las delegaciones ya existentes en Italia, que incluyen Olbia, Catania, Palermo y Cagliari.



Esta última apertura refleja el enfoque que la compañía ha tenido desde sus inicios; brindar un servicio de alquiler de vehículos que cubra todas las necesidades del usuario y sea una experiencia innovadora, transparente y de calidad.



En la actualidad, la empresa cuenta con un total 36 oficinas a lo largo de España, Grecia, Portugal e Italia, situadas dentro de aeropuertos e inmediaciones, así como en estaciones de tren de los principales destinos turísticos.







