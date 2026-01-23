Recordia impulsa una nueva generación de Agentes Inteligentes de Voz para transformar la gestión empresarial - Recordia

Madrid, 23 de enero de 2026.-

La adopción creciente de soluciones conversacionales avanzadas refleja un cambio profundo en la forma en que las organizaciones gestionan sus interacciones con clientes. En este contexto evolutivo, Recordia se consolida como un actor clave, gracias a su experiencia en grabación y análisis de llamadas, un ámbito que requiere precisión, seguridad y capacidad para extraer conocimiento accionable.

Con el lanzamiento de Agentia365, su nueva solución de Agentes Inteligentes de Voz, la compañía amplía su propuesta tecnológica, orientada a automatizar procesos críticos de atención al cliente. Esta innovación permite abordar retos operativos que anteriormente exigían amplios equipos humanos, facilitando así operaciones más eficientes y una mejor experiencia de cliente.

Durante años, los centros de contacto han enfrentado desafíos comunes: picos de llamadas, tareas manuales poco escalables y clientes cada vez más exigentes. Partiendo de esta realidad, Recordia ha desarrollado agentes conversacionales capaces de atender 24/7, ejecutar procesos complejos, reducir la carga operativa y mejorar la disponibilidad sin necesidad de ampliar plantilla.

Una de las principales fortalezas de Agentia365 es su integración nativa con sistemas existentes (centralitas, CRMs y plataformas corporativas), lo que permite una adopción rápida y sin fricciones. Además, combinada con las capacidades de grabación y análisis de Recordia, la solución garantiza la trazabilidad completa de cada interacción, automatizada o humana, dentro de un ecosistema conversacional unificado.

Esta tecnología no solo optimiza los recursos, sino que también responde a las exigencias actuales de cumplimiento normativo. Las interacciones se gestionan con los mismos niveles de seguridad y trazabilidad que las llamadas tradicionales: grabación certificada, cifrado, retención controlada y cumplimiento de normativas como el GDPR o MiFID II. Este enfoque es especialmente valioso para sectores regulados como banca, seguros o utilities.

Entre los beneficios tangibles que destacan las empresas que han adoptado esta solución se encuentran: mayor capacidad operativa sin incremento de personal, reducción de costes, mejora de la calidad del servicio, disponibilidad ininterrumpida y una experiencia más ágil y personalizada para el cliente. A esto se suma una visión unificada de las interacciones, lo que facilita decisiones más informadas y estratégicas.

Desde Recordia se anticipa que el futuro de la automatización conversacional avanzará hacia modelos proactivos, donde los agentes inteligentes no solo respondan, sino que detecten eventos, interpreten datos en tiempo real y actúen de forma anticipada. Ya se trabaja en escenarios donde estos agentes avisan de consumos inusuales, anticipan incidencias o proponen alternativas antes de que el cliente contacte, transformando así la relación entre empresa y usuario.

Con esta visión, Recordia demuestra que la automatización conversacional no sustituye al factor humano, sino que lo complementa y potencia, dando paso a modelos más eficientes, personalizados y orientados a la anticipación. Las organizaciones que integren estas tecnologías se posicionarán a la vanguardia de la atención al cliente en los próximos años.

