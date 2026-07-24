Recuperar una factura impagada sin asumir costes iniciales; así trabaja Zentium Legal - Zentium Legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 24 de julio de 2026. - La morosidad entre empresas sigue siendo uno de los grandes obstáculos para la estabilidad financiera de miles de negocios. Una factura pendiente de cobro no solo afecta a la liquidez, sino que también puede retrasar inversiones, limitar el crecimiento e incluso comprometer la continuidad de la actividad.

Sin embargo, muchas empresas aplazan la reclamación por la creencia de que iniciar un proceso legal implica asumir gastos desde el primer momento. Frente a esta situación, recuperar una factura impagada exige una estrategia jurídica bien planteada desde el inicio. Sobre esa premisa, Zentium Legal ha desarrollado un modelo especializado en la recuperación de deudas entre empresas y profesionales.

Reclamar con criterio antes que acudir directamente a los tribunales

Cuando un cliente deja una factura sin pagar, actuar con rapidez no siempre significa actuar correctamente. Antes de iniciar cualquier reclamación conviene conocer el origen del impago, analizar la documentación disponible, valorar la solvencia del deudor y determinar cuál es la vía con mayores posibilidades de éxito. No todos los casos responden al mismo escenario y esa diferencia condiciona la estrategia.

Con ese planteamiento, Zentium Legal inicia cada expediente con un estudio gratuito de viabilidad. A partir de ese análisis, diseña una estrategia adaptada a las circunstancias de cada reclamación y prioriza la gestión extrajudicial mediante requerimientos formales y negociación directa. En numerosas ocasiones, esta actuación permite alcanzar acuerdos o resolver el conflicto sin necesidad de acudir a los tribunales, reduciendo tiempos y evitando costes innecesarios.

"La diferencia no suele estar en reclamar antes, sino en reclamar mejor. Una estrategia bien planteada desde el primer día evita actuaciones innecesarias y aumenta las posibilidades de recuperar la deuda", explican desde Zentium Legal.

Un modelo sin costes iniciales para proteger la tesorería de las empresas

Uno de los principales motivos por los que muchas empresas renuncian a reclamar una deuda es el temor a tener que adelantar dinero sin conocer el resultado del procedimiento. Precisamente para eliminar esa barrera, Zentium Legal trabaja sin provisión de fondos y mediante honorarios a éxito. La gestión comienza sin costes iniciales y los honorarios únicamente se devengan cuando la recuperación se materializa, alineando así los intereses de la firma con los de la empresa reclamante.

Si la negociación extrajudicial no prospera, el equipo analiza las distintas alternativas judiciales y asesora con total transparencia sobre la opción más adecuada para continuar la reclamación. Todo el proceso se desarrolla mediante una gestión integral que acompaña al cliente desde el análisis inicial hasta la recuperación efectiva del importe.

Con más de catorce años de experiencia, una tasa de recuperación superior al 95 % y capacidad de actuación en todo el territorio nacional, Zentium Legal ha consolidado una metodología propia orientada a resultados. Gracias a este enfoque, recuperar una factura impagada deja de percibirse como un proceso complejo o incierto para convertirse en una actuación jurídica planificada, eficaz y centrada en devolver a las empresas el control de su tesorería.

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