Redegal impulsa la transformación en esta nueva era de la IA con una oferta 360 en marketing digital

La compañía consolida su liderazgo en sus mercados principales a través de sus unidades de negocio de digital business, tech y product con Boostic.cloud y Binnacle Data

Ourense, 3 de diciembre.- Redegal, consultora full digital de alcance global, refuerza su unidad de digital business, especializada en ofrecer los servicios de una agencia de marketing digital. Su enfoque une atracción, rendimiento y lealtad para impulsar un crecimiento real en las marcas con las que trabaja.



La compañía sumó este año un nuevo logro relevante. Por cuarto año consecutivo, de 2022 a 2025, renueva su certificación como Agencia Google Partner Premier, situándose entre el 3% de los partners con mejor rendimiento en España. Este nivel confirma la calidad del equipo de paid media y su capacidad para cumplir con los requisitos más exigentes de Google en inversión, rendimiento y certificaciones.



"Revalidar el sello Google Partner Premier 2025 demuestra el talento del equipo y el nivel de nuestras estrategias", afirma Javier Castiñeiras, director de la unidad de Digital Business. "Nuestro valor va más allá de un canal. Construimos un ecosistema que entiende a la audiencia, genera impacto medible y convierte visitas en ventas y clientes en fans".



La unidad de digital business ofrece soluciones completas para todo el ciclo de vida del cliente. En publicidad digital gestiona campañas de alto impacto en Google, Meta, Microsoft Advertising y publicidad programática, con foco en maximizar el retorno de inversión. En posicionamiento orgánico desarrolla servicios avanzados de SEO y GEO para atraer tráfico de calidad y afrontar los nuevos paradigmas de búsqueda en IA tanto en ChatGPT como en Gemini entre otros



La analítica digital es otro pilar clave. Redegal convierte grandes volúmenes de datos en decisiones claras y opera con herramientas propias como Binnacle Data y Boostic para gestionar grandes catálogos y optimizar entornos data complejos. La agencia resuelve además la integración completa de ecommerce basados en Shopify, Magento, WooCommerce o PrestaShop con GA4 o Adobe Analytics, un reto crítico que ya aborda para grandes compañías internacionales.



Este trabajo se complementa con marketing automation a través de Connectif y Salesforce Marketing Cloud, creando experiencias personalizadas y escalables. Para reforzar la conversión, la compañía desarrolla estrategias de CRO y UX que optimizan cada punto del embudo de ventas.



La parte creativa y comunicativa se articula desde social media y content, con diseño, fotografía y video profesional para reforzar la marca y construir comunidad. Todo bajo una metodología de growth marketing enfocada en la experimentación continua para identificar las palancas de crecimiento más rentables. Redegal completa su oferta con soporte especializado en marketplaces y consultoría estratégica digital para ayudar a las marcas a definir hojas de ruta eficientes.



La compañía opera en España, México y Portugal como mercados principales, apoyándose en una red de partners tecnológicos como Google, Connectif, Salesforce Marketing Cloud, Mailchimp, Microsoft Advertising y Meta. Su posición como Google Partner Premier confirma su capacidad de adaptación y su visión centrada en el cliente.



Marcas como Oney, Abanca, Gocco, Euronet, Coren, B100 Healthy Banking, Vinoselección, Marqués de Murrieta, Pescanova, Finsa, Armani Exchange, Estrella Galicia, Grupo MAS o Farmacias Direct ya confían en Redegal, consolidando su papel como socio digital para proyectos que buscan resultados reales.







